Oscar Green della Coldiretti: in Calabria premiata la prima “carta d’api” che sostituisce la plastica

Dal contadino robot all’avvocato agricoltore che aiuta i detenuti, dalle posate di cardo al fagiolo della fertilità fino all’Ape Pack per conservare i salumi, sono stati assegnati gli Oscar Green della Coldiretti ai giovani che non si rassegnano alla protesta sterile o all’attesa passiva di lavoro ma scendono in campo con soluzioni che creano occupazione, salvano il clima e l’ambiente e garantiscono cibo, servizi ed energia al Paese.

I premi sono stati consegnati nel corso delle finali di Roma, alla presenza del Presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, della delegata Nazionale del Movimento Giovani Imprese Coldiretti, Veronica Barbati, del Ministro del Masaf, Francesco Lollobrigida e del Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi.

Anna Madeo in Calabria ha inventato la prima “Ape pack”, una “carta d’api” – sottolinea Coldiretti – fatta con lino e cera d’api per avvolgere i salumi del pregiato Suino Nero, premiata con l’Oscar Campagna Amica.

Un packaging totalmente green che sostituisce la plastica e il sottovuoto garantendo un’ottima conservazione dei salumi anche fuori dal frigo e per lunghi periodi di tempo, oltre ad essere lavabile, riutilizzabile ed ecologico.