44enne muore schiacciato da escavatore a Melito Porto Salvo

Tragedia sul lavoro a Melito Porto Salvo, muore schiacciato dal suo escavatore. La vittima è Francesco Battaglia, 44 anni, deceduto in seguito a un incidente verificatosi all’interno di una proprietà privata.

L’uomo era impegnato in alcuni lavori quando, per motivi ancora da chiarire, il mezzo meccanico che stava conducendo si è improvvisamente ribaltato, travolgendolo e schiacciandolo. Un impatto che non gli ha lasciato scampo. Inutili, infatti, i tentativi di soccorso: le lesioni riportate si sono rivelate fatali.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Reggio Calabria.