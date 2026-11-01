Presentata la Direzione Regionale di Italia del Meridione

Una nuova organizzazione, un radicamento più forte nelle cinque province calabresi e una prospettiva politica che punta ad allargare i propri confini. Italia del Meridione apre una nuova fase del proprio percorso, presentando la nuova Direzione regionale e la rete dei referenti territoriali. Una conferenza stampa avvenuta a Rende, sabato 31 ottobre, che assume un significato politico e organizzativo importante: rafforzare la presenza nelle comunità, valorizzare le competenze maturate negli anni e costruire una struttura capace di dare continuità all’azione del movimento.

A delineare la prospettiva è stato il leader Orlandino Greco, che ha ribadito la centralità dei territori e delle istanze che provengono dalle comunità. «La nostra priorità sono i territori, le necessità che da essi emergono e le richieste impellenti delle comunità», ha dichiarato, indicando nel radicamento locale il punto di partenza di un progetto che ambisce a una dimensione nazionale. Greco ha annunciato, infatti, la presenza di Italia del Meridione a Roma, per la prima volta con il proprio simbolo e propri candidati alle prossime elezioni. Il percorso interesserà anche Milano, attraverso un accordo con il movimento che fa riferimento a Roberto Formigoni, per poi estendersi a Venezia, in Liguria e in altre realtà del Paese.

Un’espansione che dovrà poggiare su contenuti e obiettivi condivisi. In questo quadro si inserisce anche il rapporto con la Lega e il patto federativo, il cui rinnovo dovrà essere accompagnato da un vademecum di punti ritenuti imprescindibili. «Non si guardano gli uomini, ma le ragioni. Le alleanze si fanno sui temi», ha precisato Greco, ribadendo una visione politica fondata sulla convergenza programmatica.

Sul versante organizzativo, il segretario regionale Emilio De Bartolo ha presentato la nuova squadra, articolata in deleghe e dipartimenti tematici, sottolineando la presenza del movimento in tutte e cinque le province calabresi. «Siamo un movimento fatto di militanti, iscritti, dirigenti politici e amministratori. Tutto questo patrimonio di relazioni e competenze vogliamo metterlo al servizio del territorio», ha affermato. Annunciata anche la partecipazione alle prossime competizioni amministrative, con una lista a Cosenza e una presenza prevista a Catanzaro e nei centri piccoli e medi della regione.

La conferenza ha rappresentato anche l’occasione per ribadire il valore della comunità e della militanza. La vice segretaria federale Giovanna D’Ingianna ha richiamato l’importanza dei rapporti umani, sottolineando come Italia del Meridione continui a mettere al centro le persone, il lavoro quotidiano e la partecipazione.

Particolare attenzione è stata riservata alle nuove generazioni. Federico Belvedere, vicepresidente della Provincia di Cosenza, ha evidenziato il ruolo dei giovani come risorsa fondamentale per la crescita del movimento, definendoli la sua colonna portante.

La nuova Direzione regionale si configura così come un investimento politico sul futuro della Calabria: una squadra che mette insieme esperienze amministrative, competenze e nuove energie, con l’ambizione di consolidare il proprio ruolo nei territori e costruire una presenza sempre più riconoscibile nel panorama nazionale.

LA NUOVA DIREZIONE REGIONALE IdM CALABRIA

Emilio De Bartolo – Segretario regionale

Mario Nocito – Vice segretario regionale

Antonino Parrello – Vice segretario vicario

Pietrantonio Cristofaro – Vice segretario regionale

Valerio Zumpano – Commercio e Associazioni di categoria

Andrea Renne – Parchi marini, turismo balneare, eventi e spettacolo

Dino Iacovo – Attività produttive

Giuseppe Maradei – Infrastrutture, mobilità e portualità

Adriana Crea – Turismo, cultura e storia

Carmelo Arfuso – Legalità e sicurezza

Anna Pinnarelli – Energia e ciclo integrato dell’acqua

Francesco Arena – Responsabile regionale Sanità

Ferdinando Iannuzzi – Caccia, pesca e agricoltura

Mario Gallo – Sviluppo economico e aree interne

Marina Martino – Responsabile regionale Donne

Francesco Aloia – Turismo culturale e religioso

Giovanni Tenuta – Urbanistica e assetto del territorio

Marco Amatuzzi – Associazionismo, volontariato e Terzo settore

Carmela Corvo – Lavoro, precariato e TIS

SEGRETARI PROVINCIALI

Annalisa Alfano – Cosenza

Salvatore Accordino – Catanzaro

Antonio Araniti – Reggio Calabria

Francesco Poerio – Crotone

Tiziana De Nardo – Vibo Valentia

GIOVANI ITALIA DEL MERIDIONE