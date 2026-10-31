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Diamante ottiene dalla Regione Calabria un finanziamento da 2 milioni di euro a supporto del nuovo Commissariato di Polizia di Cirella

Ieri, 30 ottobre, la Regione Calabria, con apposito Decreto, ha formalizzato il finanziamento di 2.000.000 di euro, interamente destinato al Comune di Diamante, per un intervento strategico in località Cammarotea, a supporto del nuovo Commissariato di Polizia di Cirella.

«Un risultato importante, che affonda le proprie radici nei primissimi mesi della nostra Amministrazione – dichiara il Sindaco di Diamante, Achille Ordine. Con la Delibera di Giunta Regionale del 12 agosto 2024, appena due mesi dopo il nostro insediamento del 10 giugno, infatti, era stato avviato un percorso che oggi si concretizza in un investimento di due milioni di euro per Diamante. Un obiettivo perseguito con determinazione e portato avanti attraverso un lavoro istituzionale e amministrativo che oggi restituisce un risultato tangibile alla nostra comunità».

«Il progetto prevede la demolizione dell’ex edificio scolastico e la realizzazione di una nuova foresteria destinata alla Polizia di Stato. Un’opera che rappresenta molto più della realizzazione di una nuova struttura – continua il primo cittadino di Diamante. Significa mettere a disposizione delle donne e degli uomini della Polizia di Stato alloggi e servizi di supporto adeguati, migliorare le condizioni logistiche e operative di chi ogni giorno è impegnato a garantire sicurezza e legalità e rafforzare ulteriormente la presenza dello Stato sul nostro territorio. E soprattutto significa investire direttamente sul futuro di Diamante».

Un presidio di sicurezza più efficiente e strutturato rappresenta un beneficio per tutta la comunità: maggiore presenza dello Stato, migliori condizioni per il controllo del territorio, più sicurezza per residenti, famiglie, attività commerciali e visitatori.

La presenza del Commissariato rafforza inoltre il ruolo di Diamante come punto di riferimento per l’intero comprensorio, con ricadute positive sulla vivibilità, sulla qualità dei servizi e sull’attrattività del territorio.

«Ma c’è anche un altro aspetto altrettanto importante che merita attenzione – spiega il sindaco Ordine. La demolizione di una struttura ormai abbandonata e la realizzazione di una nuova opera pubblica consentiranno di riqualificare un’area significativa del nostro territorio, trasformandola in uno spazio funzionale, decoroso e pienamente integrato nella strategia di sviluppo della città. È questa la nostra idea di amministrazione: coniugare sicurezza, servizi pubblici, rigenerazione urbana e valorizzazione del territorio».

Con questo finanziamento «aggiungiamo un altro tassello concreto a un progetto di città che vuole crescere in maniera armoniosa, rafforzando i presidi dello Stato, migliorando i servizi e restituendo dignità e nuove prospettive a ogni parte del territorio.

Due milioni di euro che arrivano a Diamante e che si traducono in patrimonio pubblico, servizi, sicurezza e riqualificazione urbana. Risorse investite sul nostro territorio e destinate a lasciare un risultato concreto alla nostra comunità.

«A breve procederemo con la sottoscrizione della convenzione con le attività finalizzate alla realizzazione dell’opera. Un ringraziamento particolare al Presidente della Regione Calabria, On. Roberto Occhiuto, al Dirigente del Dipartimento, Ing. Francesco Tarsia, e a tutti coloro che, con il loro contributo e il loro impegno, hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante obiettivo. Due milioni di euro per Diamante. Più sicurezza, nuovi servizi, un’area riqualificata e un presidio dello Stato più forte. Alle parole continuiamo a rispondere con i fatti e con i risultati. Tangibili», conclude il sindaco di Diamante.

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