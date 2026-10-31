Cosenza, Fratelli d’Italia presenta una mozione a sostegno delle Forze dell’Ordine e contro le violenze nelle manifestazioni

Il capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale di Cosenza, Francesco Spadafora, rende noto che il Gruppo consiliare, composto dallo stesso Spadafora e dai consiglieri comunali Giuseppe D’Ippolito e Ivana Lucanto, ha presentato e depositato, in occasione dell’ultima seduta del Consiglio comunale tenutasi martedì 27 ottobre, una mozione a sostegno delle Forze dell’Ordine e di ferma condanna degli episodi di violenza, aggressione, vandalismo e intimidazione verificatisi durante le recenti manifestazioni in diverse città italiane.

La mozione, depositata nel corso dei lavori dell’Assise cittadina, sarà inserita all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale per la relativa discussione e votazione.

L’iniziativa recepisce le indicazioni del Dipartimento Coordinamento Autonomie Locali di Fratelli d’Italia, che ha invitato i propri rappresentanti nelle amministrazioni locali a promuovere iniziative istituzionali a sostegno delle donne e degli uomini delle Forze dell’Ordine, della legalità e della sicurezza dei cittadini.

«Il diritto di manifestare pacificamente è un principio fondamentale della nostra democrazia e deve essere sempre garantito e tutelato. Tuttavia, nessuna rivendicazione, per quanto legittima, può giustificare aggressioni agli operatori delle Forze dell’Ordine, intimidazioni ai lavoratori, danneggiamenti o blocchi illegali della circolazione. Il rispetto delle regole e delle libertà altrui rappresenta un principio irrinunciabile della civile convivenza», dichiarano i tre consiglieri comunali.

La mozione richiama inoltre l’attenzione sui rischi legati a eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata nelle manifestazioni di protesta, sottolineando la necessità di tutelare cittadini, lavoratori e attività economiche.

Con il documento presentato, il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia intende impegnare il Sindaco e la Giunta comunale a esprimere formalmente solidarietà alle Forze dell’Ordine, a condannare ogni forma di violenza e intimidazione e a promuovere iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla legalità, anche attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e delle associazioni del territorio.

«Le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine rappresentano un presidio fondamentale dello Stato democratico. Ogni giorno svolgono il proprio servizio con professionalità, dedizione e spirito di sacrificio, spesso mettendo a rischio la propria incolumità per garantire la sicurezza di tutti. A loro va la nostra piena solidarietà, riconoscenza e vicinanza, soprattutto a quanti sono rimasti feriti o hanno subito aggressioni nell’adempimento del proprio dovere».

«Auspichiamo che, in occasione della prossima seduta del Consiglio comunale, la mozione possa trovare un’ampia condivisione, nel rispetto delle diverse sensibilità politiche, su principi fondamentali quali la legalità, la sicurezza, il rispetto delle istituzioni e la tutela delle libertà democratiche».