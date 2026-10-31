L’ultimo libro del giornalista Antonio Anastasi dedicato al magistrato Diego Tajani: “La spada contro la bilancia”

Mettere in luce figure che si sono distinte in passato per impegno, competenza, passione civile, ma che “continuano a parlare al presente”. Per ragioni diverse. L’esemplarità del loro operato, innanzitutto, così come la sorprendente analogia con alcuni problemi, ieri come oggi al centro dell’attenzione e del confronto politico-culturale.

Si inserisce sulla scia di questo fondamentale obiettivo, e nel solco di un tracciato metodologico ed esperienziale, allo stesso tempo accattivante e di forte sollecitazione riflessiva, l’ultimo importante volume del giornalista e scrittore Antonio Anastasi, La spada contro la bilancia. Diego Tajani a Catanzaro (1866-1868), pubblicato per i tipi di Luigi Pellegrini Editore e dedicato ad un protagonista indiscusso, anche se poco conosciuto, della storia calabrese e meridionale dell‘800: era nato a Cutro nel 1827 e proprio il prossimo anno ricorrerà il bicentenario della nascita.

Se per l’autore – e per quanti apprezzano la qualità e l’originalità delle sue ricerche – si tratta della conferma di un fiuto investigativo che ha dato prova di particolare efficacia anche attraverso alcuni recenti lavori (La storia di mano di gomma. Ascesa e declino del boss che da Cutro sfidò la ‘ndrangheta del Reggino, 2023; La scelta di Salvatore Cortese, ex killer della ‘ndrangheta che ha spezzato la catena dell’omertà, 2026), è indubbio che questo ultimo contributo di Anastasi porta nuova linfa alla conoscenza del passato della nostra regione e del Sud. Territori in cui Diego Tajani ha svolto ruoli istituzionali di notevole responsabilità (fu procuratore generale a Catanzaro tra il 1866 e il 1868 e successivamente a Palermo dal 1868 al 1875, quindi deputato nel 1875 dopo essersi dimesso dalla magistratura), mostrando di possedere una conoscenza profonda di questioni delicate, strettamente connesse alla vita dello Stato e alla complessità dei problemi con cui esso è chiamato a misurarsi.

Il lavoro di Anastasi – che si basa su fonti inedite e sulla consultazione di atti giudiziari che hanno consentito all’autore di compiere utili riscontri e preziosi ampliamenti investigativi – come sottolinea Antonio Nicaso nella prefazione mette in luce l’attualità delle battaglie di Tajani, a partire dalla sua contrarietà “all’idea di combattere il crimine servendosi dei criminali”, che chiama in causa “un nodo irrisolto della storia dello Stato moderno”. Ma c’è da dire anche che “le critiche di Tajani alla norma che imponeva di preavvertire l’indagato prima dell’arresto sembrano parlare al presente. Pur nella distanza dei contesti, richiamano il dibattito sull’interrogatorio preventivo previsto dalla legge 9 agosto 2024, n.114, prima dell’applicazione di alcune misure cautelari, rispetto al quale il procuratore della Repubblica, presso il Tribunale di Napoli, Nicola Gratteri ha espresso forti riserve”.

Non va dimenticato, infine, un aspetto personale, umano e familiare, che arricchisce ulteriormente il valore dell’ultimo libro di Anastasi. Ed è ancora Nicaso a metterlo in luce: “Mi piace leggere lo sforzo di ricostruire la parte più intima della biografia di Tajani come un passaggio di testimone. Il gesto con cui Rosario, padre dell’autore, affida al figlio l’archivio privato della famiglia cutrese di Tajani non trasmette soltanto dei documenti, ma una memoria che si traduce in responsabilità civile. Le carte diventano così materia viva: non reperti da conservare, ma frammenti da ricomporre e voci da restituire alla storia”.

Quella, appunto, di cui Antonio Anastasi s’è reso ancora una volta interprete, con abilità e destrezza professionale. Consegnandoci un volume che non racconta soltanto chi Diego Tajani sia stato e quanto valore etico e culturale abbia saputo esprimere, “ma ciò che continua a chiederci: combattere il crimine senza assumere i metodi che lo rendono forte”.

Il libro sarà presentato a Roma, nella Sala “David Sassoli” di Palazzo Valentini, il prossimo 27 novembre. Oltre ad Antonio Nicaso, che si collegherà dal Canada, interverranno Paola La Salvia, tenente colonnello della Guardia di Finanza, docente e saggista; Andrea Mammone, docente di Storia contemporanea all’università “La Sapienza” di Roma; Maurizio Mesoraca, presidente del Centro studi e ricerche Diego Tajani; e i consiglieri capitolini Daniele Diaco e Linda Meleo. L’incontro sarà moderato dal giornalista e scrittore Massimo Razzi.