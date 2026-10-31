Welfare: Amministrazione Comunale di Lamezia Terme pubblica nuovo avviso

L’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Mario Murone punta a rafforzare la rete dei servizi sociali dell’Ambito Territoriale Sociale attraverso nuove professionalità e competenze.

È stato pubblicato l’avviso per la costituzione di una Long List di professionisti, per titoli ed esperienza, cui attingere per eventuali incarichi a supporto dell’Ufficio di Piano e dei servizi dell’Ambito. La procedura riguarda due profili: Assistente Sociale e Mediatore Linguistico e Culturale.

L’iniziativa si inserisce nella programmazione approvata dalla Conferenza dei Sindaci il 12 marzo 2026, nell’ambito della Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP). Gli obiettivi sono rafforzare il servizio sociale professionale e potenziare il Segretariato Sociale e i Punti Unici di Accesso (PUA), con la presenza di diverse figure professionali nei cinque Poli Territoriali.

«La nostra comunità si trova ad affrontare sfide sociali sempre più complesse, in un contesto in cui le fragilità economiche e personali richiedono interventi tempestivi e strutturati. Per questo occorre un sistema di protezione e supporto capace di intercettare i bisogni reali di cittadini e famiglie prima che si trasformino in emergenze», dichiara il sindaco Mario Murone.

«Vogliamo rendere i servizi sociali più accessibili e qualificati, rafforzando la capacità di ascolto e presa in carico delle persone in condizione di fragilità. Investire sulle competenze significa costruire risposte più efficaci per le nostre comunità», specifica l’assessore al Welfare Mimmo Gianturco.

Le attività potranno essere svolte nei dodici Comuni dell’Ambito: Cortale, Curinga, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Jacurso, Lamezia Terme, Maida, Nocera Terinese, Pianopoli, Platania e San Pietro a Maida.

Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC a protocollo@pec. comunelameziaterme.it, entro le ore 23:59 del 23 novembre 2026, secondo le modalità indicate nell’avviso.

La Long List consentirà all’Amministrazione Comunale di disporre di un elenco qualificato di professionisti cui attingere in base agli effettivi fabbisogni e alle risorse disponibili. L’inserimento nell’elenco non comporta l’automatico conferimento di incarichi.