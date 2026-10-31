Reggio Calabria, copiose perdite di acqua potabile in via Brancati e via Monsolini: sopralluogo degli ispettori ambientali delle Guardie Ambientali d’Italia

Gli ispettori ambientali delle Guardie Ambientali d’Italia – Sezione di Reggio Calabria,

nell’ambito delle proprie attività di salvaguardia e tutela del territorio, hanno effettuato

un sopralluogo in via Brancati e via Monsolini, nel centro storico di Reggio Calabria, a

seguito della segnalazione di un cittadino.

Durante il sopralluogo gli ispettori ambientali hanno riscontrato due copiose perdite di

acqua potabile, documentando la situazione attraverso fotografie e riprese video.

Una situazione che desta preoccupazione in una città già interessata da difficoltà

nell’approvvigionamento idrico: la dispersione di acqua potabile rappresenta un ulteriore

spreco di una risorsa essenziale per la collettività. Le fuoriuscite richiedono attenzione

anche per le possibili infiltrazioni nel terreno, che possono interessare il sottosuolo e

contribuire al deterioramento della sede stradale.

La collocazione delle due vie nel centro storico, in un contesto caratterizzato dalla

presenza di attività commerciali e frequentato dai numerosi turisti che visitano Reggio

Calabria, rende la situazione particolarmente rilevante anche per l’immagine della città.

Le perdite e i conseguenti ristagni compromettono il decoro dei luoghi e la qualità degli

spazi pubblici, con ricadute negative sull’attrattività turistica e sulla valorizzazione

ambientale e paesaggistica del centro storico.

La segnalazione e la documentazione raccolta sono state trasmesse alle autorità

competenti, affinché provvedano agli interventi necessari per l’eliminazione delle perdite

e il ripristino delle aree interessate.

Le Guardie Ambientali d’Italia – Sezione di Reggio Calabria auspicano che le autorità

competenti intervengano nel più breve tempo possibile per risolvere la problematica e

ripristinare le condizioni dei luoghi, evitando ulteriori danni all’immagine della città agli

occhi dei turisti e ulteriori disagi alle numerose attività commerciali della zona, che

devono confrontarsi quotidianamente con questa situazione