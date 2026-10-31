Reggio Calabria, copiose perdite di acqua potabile in via Brancati e via Monsolini: sopralluogo degli ispettori ambientali delle Guardie Ambientali d’Italia

Gli ispettori ambientali delle Guardie Ambientali d’Italia – Sezione di Reggio Calabria,
nell’ambito delle proprie attività di salvaguardia e tutela del territorio, hanno effettuato
un sopralluogo in via Brancati e via Monsolini, nel centro storico di Reggio Calabria, a
seguito della segnalazione di un cittadino.
Durante il sopralluogo gli ispettori ambientali hanno riscontrato due copiose perdite di
acqua potabile, documentando la situazione attraverso fotografie e riprese video.
Una situazione che desta preoccupazione in una città già interessata da difficoltà
nell’approvvigionamento idrico: la dispersione di acqua potabile rappresenta un ulteriore
spreco di una risorsa essenziale per la collettività. Le fuoriuscite richiedono attenzione
anche per le possibili infiltrazioni nel terreno, che possono interessare il sottosuolo e
contribuire al deterioramento della sede stradale.
La collocazione delle due vie nel centro storico, in un contesto caratterizzato dalla
presenza di attività commerciali e frequentato dai numerosi turisti che visitano Reggio
Calabria, rende la situazione particolarmente rilevante anche per l’immagine della città.
Le perdite e i conseguenti ristagni compromettono il decoro dei luoghi e la qualità degli
spazi pubblici, con ricadute negative sull’attrattività turistica e sulla valorizzazione
ambientale e paesaggistica del centro storico.
La segnalazione e la documentazione raccolta sono state trasmesse alle autorità
competenti, affinché provvedano agli interventi necessari per l’eliminazione delle perdite
e il ripristino delle aree interessate.
Le Guardie Ambientali d’Italia – Sezione di Reggio Calabria auspicano che le autorità
competenti intervengano nel più breve tempo possibile per risolvere la problematica e
ripristinare le condizioni dei luoghi, evitando ulteriori danni all’immagine della città agli
occhi dei turisti e ulteriori disagi alle numerose attività commerciali della zona, che
devono confrontarsi quotidianamente con questa situazione
Reggio Calabria, copiose perdite di acqua potabile in via Brancati e via Monsolini: sopralluogo degli ispettori ambientali delle Guardie Ambientali d’Italia
Gli ispettori ambientali delle Guardie Ambientali d’Italia – Sezione di Reggio Calabria,