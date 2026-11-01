Disabilità, l’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme: “Complimenti al Soroptmist per il prestigioso incarico europeo”

L’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Mario Murone si congratula con il Soroptimist Club di Lamezia Terme per il prestigioso riconoscimento europeo ottenuto dal progetto “I colori delle emozioni”, dedicato alla realizzazione di spazi d’attesa pediatrici e a misura di bambino nelle sedi INPS di Lamezia Terme e Vibo Valentia, destinati ai piccoli utenti che affrontano le visite delle commissioni medico-legali per l’accertamento dell’invalidità.

«Questo riconoscimento premia un impegno concreto e una straordinaria sensibilità verso i bambini con disabilità e le loro famiglie. È motivo di orgoglio per la nostra città vedere un progetto nato sul territorio distinguersi a livello europeo», dichiara l’assessore al Welfare Mimmo Gianturco.

«Il valore di questa iniziativa sta nella capacità di trasformare un momento spesso carico di ansia e preoccupazione in un’esperienza più serena e accogliente per i bambini e i loro genitori. Desidero rivolgere le mie congratulazioni, del sindaco Mario Murone e dell’intera amministrazione comunale, alla presidente Luigina Pileggi, a tutte le socie del Soroptimist e al direttore regionale INPS Calabria Giuseppe Greco, insieme a tutto il personale che ha contribuito alla realizzazione del progetto. È un esempio virtuoso di collaborazione tra associazionismo e istituzioni, che dimostra quanto attenzione, sensibilità e lavoro di rete possano produrre risultati concreti sul fronte dell’inclusione e della dignità delle persone», conclude Gianturco.