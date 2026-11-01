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La Puliservice Volley Reggio Calabria esce sconfitta dal PalaMangano contro la Reale Mutua Volley Palermo: un passo indietro netto rispetto alle prime due uscite stagionali

Dopo la vittoria combattuta nel derby contro la Metauria e la sconfitta casalinga contro la capolista Melilli, le amaranto  non riescono a dare continuità al loro cammino e incappano in una battuta d’arresto significativa contro una formazione siciliana.

La cronaca della gara racconta di un primo set giocato con una buona partenza da parte della Puliservice, capace di tenere testa alle padrone di casa nei primi scambi. Tuttavia, superata la fase iniziale, le amaranto sono progressivamente scesa di intensità, finendo per subire la reazione veemente del Volley Palermo. Le siciliane, spinte dal pubblico di casa,e da tanti punti di riferimento sul rettangolo del Palamangano, si sono galvanizzate punto dopo punto, alzando il muro difensivo e trovando soluzioni efficaci in attacco, fino a chiudere la contesa senza troppi patemi.
Questi i parziali:25/17 – 25/14  – 25/10

Le note più liete per le locali arrivano dalle prestazioni individuali di Lea Vujevic e Adriana Kostadinova, autentiche protagoniste della serata. L’opposto e la schiacciatrice hanno messo in grande spolvero il proprio repertorio, risultando pressoché imprendibili per la difesa amaranto nei momenti chiave della partita.

Per la Puliservice, al contrario, la serata si chiude con tanti spunti su cui rivedere, riflettere e lavorare sia in attacco che in difesa..
Il campionato, però, non concede pause. Si apre ora una settimana davvero importante per le amaranto, chiamate a un derby contro la Lory Volley Pizzo pronto per essere giocato.
Serve un cambio di passo immediato, un’inversione di rotta mentale prima ancora che tecnica. Lavorare,ripartire, subito

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