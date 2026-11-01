L’impegno di Azzurro Donna per la salute delle donne: a Lamezia una giornata di prevenzione, ascolto e speranza

Si è svolto sabato mattina, in un’atmosfera partecipata e carica di profondo significato umano, l’incontro pubblico “Ottobre in Rosa”, promosso da Azzurro Donna Calabria con il convinto sostegno di Forza Italia Giovani. Nella cornice della segreteria cittadina di Forza Italia a Lamezia Terme, la comunità si è ritrovata per condividere un messaggio fondamentale: la cura di sé non è soltanto una prassi medica, ma il più autentico e coraggioso gesto d’amore verso la propria vita e verso chi ci sta accanto.

La mattinata ha trasformato la chiusura del mese dedicato alla sensibilizzazione del tumore al seno in una vera e propria piazza di ascolto e confronto, capace di affrontare la salute femminile nella sua totalità. A dare corpo e voce a questa visione corale sono state le testimonianze dirette e le tante domande arrivate dal pubblico, che ha riempito la sala trasformando il dibattito in un momento di autentica vicinanza emotiva.

Ad aprire l’incontro sono stati i saluti istituzionali del sindaco di Lamezia Terme, Mario Murone, alla presenza di una folta rappresentanza dell’amministrazione locale: dagli assessori comunali Annalisa Spinelli e Tranquillo Paradiso alla presidente del Consiglio comunale Maria Grandinetti, affiancati da diversi amministratori del territorio, a testimonianza di quanto la cultura della prevenzione sia un tema capace di unire e sensibilizzare le istituzioni ad ogni livello.

Sotto la guida attenta e partecipe della giornalista Alessia Burdino, segretaria di Azzurro Donna Girifalco, il dibattito è entrato nel vivo attraverso uno sguardo multidisciplinare. Le professioniste coinvolte hanno offerto spunti preziosi per il benessere della persona: la biologa nutrizionista Teresa Fontanella ha tracciato il legame tra alimentazione e salute, la psicologa Sara Zaffina si è soffermata sull’importanza del sostegno emotivo nei percorsi di cura, Laura Butera (Relaxation Beauty Estetica) ha ricordato il valore del ritrovare l’armonia con il proprio corpo e la pneumologa Maria Cristina Giordano ha sottolineato l’importanza dei controlli e della diagnosi precoce.

Non sono mancati i momenti di raccordo politico e organizzativo: Maria Jose Caligiuri, segretario di Azzurro Donna Calabria ha mandato un messaggio affettuoso rivolto a tutti; inoltre, l’evento ha visto l’intervento in collegamento telefonico del consigliere regionale Emanuele Ionà, che ha voluto far sentire la propria vicinanza e l’impegno delle istituzioni regionali su questi temi.

La riuscita dell’appuntamento ha premiato il grande lavoro di squadra del coordinamento organizzativo, curato dalla segretaria provinciale Carolina Caruso insieme a Caterina Nero (Lamezia Terme), Monica Quaranta (Catanzaro), Alessia Burdino (Girifalco) e Antonella Palumbo (Soverato), sostenute dalla passione dei ragazzi di FI Giovani. Un sabato mattina che lascia un segno concreto: la consapevolezza che sulla prevenzione non si deve mai abbassare la guardia e che insieme, con ascolto ed empatia, si può davvero fare la differenza.