Reggina, novembre fa rima con settembre: 5-2 al Ragusa con formazione e modulo nuovi

di Paolo Ficara – Ciao ottobre. Almeno in termini di punti presi e di gol segnati, la prima gara del mese di novembre riporta la Reggina sul tenore già apprezzato a settembre. Al “Granillo” gli amaranto piegano per 5-2 il Ragusa, nel 10° turno del girone I in Serie D. Apre Guida, pareggia Golfo, poi una punizione di Acquadro consente di andare al riposo in vantaggio. Guida mette in ghiaccio il risultato prima dell’espulsione di Torres. In superiorità numerica, Franchini e Girasole arrotondano il punteggio, inframezzati da una prodezza di Capone. Toccante l’omaggio iniziale alla famiglia di Pietro Vilasi, giardiniere scomparso improvvisamente giovedì mattina.

LE SCELTE – Marchionni presenta tante novità, a partire dal modulo. Quattro difensori, tre centrocampisti, poi Alma e Guida che sembrano trovarsi da soli la posizione a supporto di Magrassi. Il subitaneo infortunio dell’ex Barletta, rilevato da Rotulo, fa sì che venga mostrato un nitido 4-3-1-2. In porta c’è Piras all’esordio assoluto. De Mori è il terzino destro, vista anche l’assenza di Fazio. Prima panchina per Lancini. La mezzala sinistra è Rossetti.

PRIMO TEMPO FRIZZANTE – Guida stappa la partita al 20 con una percussione centrale: molli i difensori del Ragusa, destro nell’angolo più vicino da ottima posizione. Bello l’abbraccio con Alma, rimasto in panchina col ghiaccio sulla spalla dopo l’infortunio iniziale. Uno spiovente su palla inattiva, determina il pareggio ibleo già al 25′: marcature poco attente, Golfo trafigge Piras da pochi passi. Altri cinque giri di orologio, ed Acquadro approfitta di una barriera posizionata male: gran calcio di punizione sul primo, 2-1. Rotulo ha la palla per aumentare il vantaggio. Dal sottopassaggio non rispunta Rossetti, ammonito: al suo posto Baggi, si torna al 3-5-2.

FESTIVAL DEL GOL – Lancio spettacolare di Acquadro per la percussione di Baggi: cross basso per Guida, 3-1 facile. In pochi minuti, il centrale Torres becca due gialli e va sotto la doccia al 58′. Franchini, subentrato ad Abonckelet, raccoglie al 71′ una percussione di Toscano e segna il 4-1 dopo aver scartato un difensore. Gli ospiti non ci stanno e Capone da sinistra trova un angolo impossibile per Piras, 4-2. Corner di Laaribi – entrato al posto di Acquadro – al 79′ ed incornata vincente di Girasole per il 5-2 definitivo. Magrassi prova a segnare in tutti i modi, ma non riesce a finalizzare almeno cinque occasioni nitide.

TANTE NOTE POSITIVE – Discutere della prestazione di una squadra prima dall’inizio e capace di segnare cinque gol, forse è un eccesso. Di sicuro è una Reggina con un passo diverso, più ridotto, rispetto a quella di inizio campionato. Avremmo voluto vederla con Alma per più minuti. Acquadro in cattedra e finalmente sbloccatosi, Guida autore della prima doppietta di un attaccante in campionato e Baggi scatenato dopo tre panchine consecutive, rappresentano le note più importanti. Ritrovato anche Franchini, subito in rete. Gol sfiorato anche da un altro subentrato di qualità, come Porcino. Il Sambiase tiene il passo, nel prossimo weekend bisogna vincere a Niscemi con l’Enna per non arrivare con l’ansia allo scontro diretto.