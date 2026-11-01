Il sassofonista cauloniese Angelo Papazzo ammesso alla XIII Andorra International Competition. Maiolo: “Un risultato di grande rilievo, frutto di rigore e ambizione artistica”

L’Assessorato alla cultura del comune di Caulonia esprime viva soddisfazione per l’ammissione del sassofonista cauloniese Angelo Papazzo alla XIII Andorra International Competition – Solo Saxophone, in programma nel marzo 2027 nell’ambito dell’Andorra Sax Fest. Nata nel 2014, la competizione si è affermata come uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati al sassofono classico, e nel corso delle sue edizioni ha accolto interpreti oggi tra i più apprezzati della scena mondiale.

«L’ammissione a una competizione di questo livello è già, di per sé, un risultato di grande rilievo», afferma il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Giovanni Maiolo, che vi legge il riconoscimento di un percorso costruito con rigore, studio costante e una precisa ambizione artistica. «È il segno di un musicista che ha scelto di misurarsi con i contesti più esigenti, e che in quei contesti viene riconosciuto.»

Il curriculum di Papazzo conta già importanti affermazioni: il Primo Premio al concorso internazionale My Favorite Sax di Empoli e diversi Primi Premi Assoluti, tra cui quelli ai concorsi Le Note in Chiavi di Acri, Placido Mandanici e Crescendo di Firenze, in occasione del quale si è esibito nel Salone dei Cinquecento. All’attività competitiva affianca quella concertistica, che lo ha già portato in Germania e in Polonia.

Per l’Assessore Maiolo, percorsi come questo dimostrano quanto lontano possano arrivare il talento e una formazione seria, anche lontano dai grandi centri: «Il merito è innanzitutto di Angelo, dei suoi docenti e della sua famiglia, che hanno creduto in lui e lo hanno accompagnato in questi anni. A noi spetta il compito di riconoscere il valore di questo risultato e di dargli la visibilità che merita. Ad Angelo vanno le nostre più sincere congratulazioni e i migliori auguri per la preparazione dei prossimi mesi.»