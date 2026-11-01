Il Kiwanis Club Reghion 2007 celebra la Giornata del Rikordo dei Bambini morti e mai nati

Il Kiwanis Club Reghion 2007 si ritrova, come ogni anno dal 2011, presso il Cimitero di

Condera di Reggio Calabria, per celebrare la Giornata del Rikordo dei Bambini morti e mai

nati. “A questi piccoli va oggi 1° novembre il nostro pensiero più tenero” – afferma la

Presidente del Club, Tiziana Suraci, nell’introdurre la cerimonia, ricordando che “la loro vita,

per quanto breve, ha un valore immenso e un posto nella storia delle loro famiglie. Il nostro

impegno per i bambini si esprime anche attraverso l’ascolto, la sensibilità e il rispetto per chi

ne custodisce l’assenza”.

La cerimonia ha visto la deposizione di un cuscino di fiori davanti alla lapide dei bambini, da

parte della stessa Presidente, accompagnata in questo rito dalla Luogotenente Governatore

della Divisione 10 Calabria Ultra, Anna Maria Reggio.

La Presidente del club reggino ha, quindi, invitato i presenti ad “un momento di raccoglimento

per tutti questi bambini, ciascuno con la propria storia e il proprio posto nei nostri cuori”. Fra i

Soci del Club, presenti per l’occasione, anche la Vicepresidente Silvia Biancolini, l’Immediato

Past Presidente Raffaella Crucitti, la Segretaria e Lgt. Anna Maria Reggio, il Tesoriere Massimo

Lupoi, i consiglieri Ivano Montalbano e Cristina Palazzolo e la neo-socia Romina Amante.

La commemorazione è stata impreziosita dalla preghiera Pro parvulis qui ante nativitatem

obdormiverunt, che il Prof. Cav. Giandomenico Sorice DeiMitiDieri, che ringraziamo, ha

tradotto dall’aramaico donandola alla Presidente Tiziana Suraci e che qui riproponiamo:

Ho scritto queste parole in pochissimo tempo pensando ai bambini che non hanno mai avuto la possibilità di

conoscere la luce del mondo, ma che non per questo sono meno presenti nel mistero della vita e nell’amore di

coloro che li hanno attesi. È una riflessione che nasce da una profonda sensibilità umana e spirituale e che cerca

di dare voce a un dolore spesso silenzioso, affidandolo alla speranza e alla misericordia di Dio. Ho ritenuto

particolarmente significativo poterla condividere proprio in un’occasione promossa dal Kiwanis, un’organizzazione

che pone la tutela e il benessere dei bambini al centro della propria missione. credo che vi siano parole che non

si limitano a essere pronunciate, ma che chiedono di essere accolte, meditate e custodite nell’animo. Mi auguro

che questa mia riflessi