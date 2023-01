Marco Tinello, il poliziotto calabrese che ha salvato un bimbo dal soffocamento a Bologna

“Bologna, una mamma si accorge che il suo piccolo di due anni è incosciente e chiede aiuto. Interviene così Marco Tinello, agente della Polizia di Stato, che con estrema lucidità e prontezza salva la vita al piccolo che stava soffocando. Complimenti a Marco, eroe in divisa”. Lo scrive su Twitter la premier Giorgia Meloni, postando la foto in divisa di Marco Tinello e la notizia del Resto del Carlino sul ‘poliziotto eroe’ che a Bologna ha salvato un bimbo di due anni dal soffocamento.

“Ringrazio il presidente Meloni per avere elogiato pubblicamente Marco Tinello, il carabiniere catanzarese in servizio a Bologna che ha salvato un bambino di due anni”. Lo afferma Simona Loizzo deputato della Lega. “Un eroe calabrese – dice Loizzo – degno rappresentante di un’Arma che ogni giorno garantisce sicurezza agli italiani, anche al prezzo del sacrificio personale”. “Marco è l’emblema di tanti ragazzi del Sud – prosegue Loizzo – che nelle forze dell’ordine onorano la nostra nazione e il gesto compiuto ieri ci riempie di orgoglio e ci impegna ancora di più a lavorare per migliorare le condizioni e la vita dei nostri carabinieri e poliziotti”.