A Vibo il concerto del percussionista Vittorino Naso

Domani, 15 Giugno 2023, presso l’Auditorium Spirito Santo, alle ore 18:00, un palcoscenico ricco di strumenti a percussione di ogni genere e provenienza accoglierà il pubblico per il quindicesimo appuntamento della stagione concertistica musicale 2023 organizzata dal Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia e da AMA Calabria nell’ambito del 46° MusicAMA Calabria realizzato all’interno del progetto Calabria Straordinaria sostenuto dall’Assessorato Regionale al Turismo.

Un appuntamento di grande levatura artistica che vedrà come interprete d’eccezione il M° Vittorino Naso, direttore del Conservatorio F. Torrefranca di Vibo Valentia e caposcuola delle percussioni.

Eclettico musicista, vanta prestigiose collaborazioni con i più importanti compositori di musica per film e teatro, come Franco Piersanti, Ennio Morricone, Nicola Piovani, Germano Mazzocchetti e le moltissime colonne sonore nelle quali ha suonato (La Vita è Bella, Malena, La stanza del Figlio, La Tigre e la Neve e ancora il Commissario Montalbano ecc.).

L’inconfondibile energia del M° Naso, musicista di indiscusso spessore artistico annoverato come uno fra gli artisti di maggiore personalità nel panorama nazionale ed internazionale, darà vita ad un omaggio alla Musica in uno spettacolo dal mood inconfondibile con un programma ricco ed accattivante caratterizzato da pagine tratte dal repertorio musicale che abbraccia la seconda metà del Novecento.

Nato a Vibo Valentia, si è diplomato con il massimo dei voti in Strumenti a Percussione presso il Conservatorio S. Cecilia di Roma, sotto la guida di Antonio Striano. Le sue collaborazioni orchestrali includono: orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, orchestra Sinfonica della Rai di Roma, orchestra da Camera Italiana, orchestra del Teatro G. Verdi di Trieste, sotto la direzione, fra gli altri, di: Georges Pretre, Giuseppe Sinopoli, Wolfgang Sawallisch, Krzystof Penderecki, Luciano Berio, Myung-Whun Chung, Riccardo Chailly, Lorin Maazel, Mstislav Rostropovich, Yuri Temirkanov, Jeffrey Tate, Daniele Gatti, Kent Nagano, Salvatore Accardo, Antonio Pappano, Vladimir Ashkenazy, Yutaka Sado, Andrè Previn, Alan Gilbert, etc. Ha suonato in alcune tra le principali sale da concerto internazionali: Musikverein (Vienna), La Scala (Milano), La Fenice (Venezia), The Symphony Hall (Osaka), Tonhalle (Dusseldorf), KKL (Lucerna), Alten Oper (Francoforte), Megaron Concert Hall (Atene), Philarmonie (Essen), The Anvil (Basingstoke), Tokyo Opera City Concert Hall (Tokyo), Bruknerhause (Linz), Kolner Philarmonie (Colonia), Barbican Center (Londra), Auditorio Nacional de Musica (Madrid), Kyoto Concert Hall (Kyoto), Palatului (Bucarest), Festspielhaus (Baden-Baden), Aichi Prefectural Art Theatre (Nagoya), Fukui Harmony Hall (Fukui), L’ Auditori (Barcellona), Theatre de Bobigny (Parigi), Palais Des Beaux Arts (Brussels), Philarmonie (Lussemburgo), Sala Delle Colonne (Mosca), Bunka Kaikan (Tokyo), National Centre for the Performing Arts (Pechino), etc. Ha partecipato a numerosi Festival internazionali: “Kontraste”(Linz), “Festival Roma Europa”, “Festival Internacional Cervantino”(Messico), “Corpi del Suono”, “Progetto Musica 95”, “Nuovi Spazi Musicali”, “Suoni e Visioni”, “Magna Grecia Festival”, “Festival Internazionale di Musica del ‘900” (Roma), “Festival di Pasqua 2000”, “Progetto Pollini” (Roma), “Festival Enescu” (Bucarest), Berg Festival (Roma), “MusikTriennale” (Colonia), “Settimane Musicali Senesi”, “Meraner Musikwoken”, etc.

Per ogni ulteriore informazione s’invita a visitare i seguenti link: https://consvv.it/eventi https://www.amaeventi.org/evento/vittorino-naso-23/ .