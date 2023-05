“Armonie della Magna Grecia”, il Principato vibra con la musica di Tchaikovsky: sabato 13 artisti internazionali. Il Sindaco: “Esperienza Tropea più distintiva”

Musica classica, Armonie della Magna Grecia, porta nel Principato la XIV edizione del Filadelfia Festival, il concorso di esecuzione musicale che conta tra i suoi giurati maestri ed artisti di fama internazionale, provenienti da Russia, Ucraina e Slovacchia. Domani, sabato 13 maggio, alle ore 21, a Palazzo Santa Chiara si esibiranno artisti provenienti dalla Corea, dalla Polonia e dalla Lituania.

A ribadire la qualità delle proposte della rassegna diretta dal Maestro Emilio Aversano è il Sindaco Giovanni Macrì sottolineando come l’evento rappresenti ormai uno dei valori aggiunti della permanenza a Tropea del turista di prossimità così come di quello nazionale ed internazionale, nella cornice – ribadisce il Primo Cittadino – di una proposta culturale permanente, segnatamente musicale e classica, che contribuisce a rendere ulteriormente distintiva e ricercata l’esperienza Tropea.

Al violino si esibiranno Jelin Lee della Korea del Sud sulle musiche di J. S. Bach Sonata in sol minore (Fuga) e di P. I. Tchaikovsky Concerto per Violino (1° Mov.) e Laura Ion della Germania sulle musiche di W. A. Mozart Concerto per Violino in la maggiore n.5 (1° Mov.), di P. I. Tchaikovsky Concerto per Violino (1° Mov.) e di N. Paganini Capriccio n.4. Al canto lirico si esibirà Liliana Izyk-Pabisiak della Polonia sulle musiche di Cossack Lullaby Canzone tradizionale russa e di G. B. Pergolesi Cujus animam gementem Dvorak: Rusalca.