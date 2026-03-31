“Malinconico” al Cilea di Reggio Calabria

Dopo il grande successo dell’evento speciale Tosca, torna la Stagione 2026 della Polis Cultura al Teatro Cilea di Reggio Calabria. L’appuntamento è di quelli imperdibili, con uno degli attori più amati del momento grazie ai successi televisivi di Rai fiction (Imma Tataranni, Malinconico avvocato d’insuccesso…), Massimiliano Gallo, che porta in scena proprio un adattamento per le scene di Malinconico.

Tratto dalla serie di romanzi di Diego De Silva, “Malinconico moderatamente felice” arriva sul palco con la regia e l’interpretazione esilarante di Gallo, che lo incarna appunto anche nella serie tv omonima: «Malinconico l’ho amato, ascoltato», confida l’attore napoletano, «ci siamo fidati l’uno dell’altro e finalmente l’ho indossato». Nell’epoca della disillusione e della produttività, Vincenzo Malinconico, l’avvocato d’insuccesso, è l’antieroe per eccellenza, un uomo dotato di un grottesco angelo custode, sudato e senza ali, che lo accompagna maldestramente nelle sue disavventure, uno sguardo nostalgico sempre rivolto al passato e una spiccata sensibilità, troppa per questo mondo. In un compendio incalzante di comicità, assurdità e dolore, sul palco scorrono spaccati di vita quotidiana, che appartengono a tutti: la sofferenza per amore, la solitudine, l’abbandono, ma anche la paternità, il lavoro, la voglia di stare al mondo, la passione, l’illusione. É la storia di un uomo che rifiuta di arrendersi all’apatia, un personaggio che riesce ancora a guardarsi dentro, affrontando la costante dell’insuccesso con brillante umorismo e umanità commovente. Sul palco, Biagio Musella, Eleonora Russo, Diego D’Elia, Greta Esposito e Manuel Mazia si relazionano con il protagonista con una potenza interpretativa che coinvolge ed emoziona.

Le visioni di Malinconico vengono proiettate in forma di ologrammi ad alta definizione su uno schermo di ricordi e rimpianti, fantasmi del passato e acerrimi nemici. Malinconico moderatamente felice è uno spettacolo che ci catapulta in un mondo strampalato e tragicomico, in un flusso di coscienza tra la genialità e l’assurdo, facendo luce sul concetto di identità, di memoria, di amore. La vita di un uomo mediocre non è mai stata così appassionante.

Appuntamento dunque al Cilea il 31 Marzo e 1 Aprile alle 21 per questa 2 giorni di grande teatro grazie a un cartellone quale quello della Polis Cultura sempre in crescita sin dal primo spettacolo, con un alto indice di gradimento da parte del pubblico.