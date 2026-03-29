Martedì a Reggio un concerto per i figli venuti dal mare

Una serata per narrare con musica e parole le storie dei piccoli ospiti della Casa dell’Annunziata, la struttura che accoglie i piccoli migranti arrivati soli sulle coste italiane dopo lunghi e pericolosi viaggi. L’evento si terrà martedì 31 marzo alle ore 18 presso la Casa dell’Annunziata a Reggio Calabria in Via Amerigo Vespucci 7. Il concerto “Il suono del mare: racconto in note dell’Annunziata” sarà tenuto dal Maestro Sergio Giuffrida, solista presso l’Orchestra “Filarmonica Veneta” e direttore dell’Accademia Amor Vitae. Sarà presente anche il Maestro Liutaio Salvatore Zappalà, creatore degli strumenti musicali, prodotti con il legno dei barconi utilizzati dai migranti per arrivare sulle nostre coste e realizzati da ragazzi svantaggiati che operano presso la cooperativa Ro’ La Formichina.

Le storie degli ospiti della Casa dell’Annunziata sono state raccolte nel libro Figli venuti dal mare, che con linguaggio agile e coinvolgente, racconta i viaggi di sette tra questi “figli” che hanno attraversato il deserto ed il mare, sono stati prigionieri, torturati, separati dalle loro famiglie per approdare infine in Italia da soli.

Al termine del concerto avrà luogo una testimonianza di un giovane migrante. La serata si concluderà con un rinfresco offerto agli ospiti. L’evento è gratuito.