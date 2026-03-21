Oltre 7.000 biglietti già venduti per il ritorno di Notre Dame De Paris, a Reggio Calabria dal 7 al 9 maggio

Dopo lo straordinario successo dell’Opera Musical La Divina Commedia al Teatro Cilea, Reggio Calabria si appresta a registrare un’altra invasione di spettatori di ogni età per il ritorno di Notre Dame De Paris, il colossal prodotto da David e Clemente Zard, che sarà al Palacalafiore di Pentimele dal 7 al 9 maggio prossimo, con serali alle ore 21:00 e matinée per le scuole alle ore 10:00. La spettacolare e gigantesca opera musicale rientra nella ricca programmazione della 40° edizione dei Fatti di Musica del promoter Ruggero Pegna che, tra le centinaia di eventi, in questi anni ha presentato in Calabria anche le più grandi opere musical moderne. Oltre 7000 sono i biglietti ad oggi staccati per quella che potrebbe essere l’ultima opportunità, almeno per diversi anni, di vedere dal vivo in questa regione Notre Dame De Paris, la grandiosa opera con musiche di Riccardo Cocciante, liriche di Luc Plamondon (versione italiana di Pasquale Panella), regia di Gilles Maheu, coreografie di Martino Müller, scenografie di Christian Rätz, costumi di Fred Sathal, luci di Alain Lortie, ecc. Ispirato al romanzo di Victor Hugo, questo capolavoro dello spettacolo mondiale, che ha fatto registrare record di ogni tipo, arriverà nel Palasport reggino con una scenografia ancora più imponente e rinnovata. Nel cast nomi nuovi e storici protagonisti, come Giò Di Tonno (Quasimodo), Vittorio Matteucci (Frollo), Graziano Galatone (Febo), Elhaida Dani (Esmeralda), ed ancora Matteo Setti, Angelo Del Vecchio, Gianmarco Schiaretti, Camilla Rinaldi, Beatrice Blaskovic, Alessio Spini, Luca Marconi, Massimiliano Lombardi, oltre a ballerini e acrobati.

Proseguono, intanto, sia le prevendite dei serali online su ticketone.it e nei punti ticketone, sia le prenotazioni delle Scuole per i matinée, effettuabili al numero telefonico 0968441888 o alla mail info@ruggeropegna.it. Già 2000 gli studenti di Calabria e Sicilia pronti a sbarcare al Palacalafiore, appartenenti ai seguenti Istituti: Istituto Comprensivo Terrana di Ardore -Benestare (RC); I.C. Foscolo di Bagnara Calabra (RC); ASD Releve di Brancaleone (RC); I.C. di Campo Calabro – San Roberto (RC); Convitto Nazonale Telesio di Cosenza; I.C. di Davoli Marina (CZ); I.I.S.L. Costanzo di Decollatura (CZ); I.C. Perri Pitagora Don Milani di Lamezia Terme; I.C. Monasterace – Riace – Stilo – Bivongi di Monasterace Marina (RC); I.C. Oppido – Molochio – Varapodio di Oppido Mamertina (RC) I.C. Montalcini di Partanna (Trapani); I.C. Gallico Boccioni Lazzarino di Reggio Calabria; ITT Panella Vallauri di Reggio Calabria; I.C. Montebello Jonico Motta San Giovanni di Saline Joniche (RC); I.T. Torriccelli /Tomasi di Lampedusa di Sant’Agata Militello (Messina); I.I.S. Galluppi di Tropea (VV); I.C. Garibaldi Buccarelli di Vibo Valentia; I.C: Giovanni XXIII di Villa San Giovanni (RC).

“Notre Dame De Paris – afferma Ruggero Pegna – è un’autentica alchimia dello spettacolo internazionale, capace di incantare milioni di spettatori in tutto il mondo. I numeri confermano quanto sia amato anche dal pubblico calabrese, nonostante sia la sesta volta che arriva qui!”.

Dal suo debutto, Notre Dame De Paris ha riscosso un successo planetario, diventando una delle opere teatrali più amate di sempre. Riccardo Cocciante, autore delle musiche dello spettacolo, è al centro di questo incredibile progetto, con una colonna sonora unica che include brani come “Bella”, “Il tempo delle cattedrali” e “Vivere per amare”, che raccontano la drammatica storia d’amore tra Esmeralda e Quasimodo, sullo sfondo della Cattedrale di Notre-Dame di Parigi.

Un’Opera divenuta un vero cult dello spettacolo dal vivo, superando le presenze dei più grandi live della musica rock e pop. E’ stata tradotta e adattata in 9 lingue (francese, inglese, italiano, spagnolo, russo, coreano, fiammingo, polacco e kazako), attraversando 20 Paesi con oltre 6.000 spettacoli e 13 milioni di spettatori internazionali, di cui 4,5 milioni solo in Italia.