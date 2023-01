Le Cirque Top Performers arriva in Calabria

Lo straordinario spettacolo internazionale di Circo Contemporaneo di Le Cirque Top Performers, applaudito da centinaia di migliaia di spettatori in Italia e all’estero, arriva finalmente in Calabria. A confermare l’avvio della prevendita dei biglietti sono gli stessi produttori Gianpiero e Alessandro Garelli e il promoter Ruggero Pegna. Tre gli show in programma al Palacalafiore di Reggio: venerdì 21 e sabato 22 aprile alle ore 21:00, domenica 23 aprile 2023 alle ore 17:00.

Alis è l’unico show che vanta un cast stellare con i migliori artisti internazionali del genere, provenienti dai più grandi circhi del mondo e dal Cirque du Soleil. Sono le star acclamate e pluripremiate con i riconoscimenti più ambiti e prestigiosi per le loro eccezionali performance e per i numeri inediti creati appositamente per Alis: equilibristi, acrobati, clown, cantanti e musicisti, sul palco con numeri ai limiti delle possibilità umane. Circa due ore di show senza interruzioni e, precisano dalla produzione, senza animali. Alis prende per mano lo spettatore e lo rende partecipe di un viaggio spettacolare che attinge anche dalla letteratura fantastica dell’‘800 e al capolavoro di Lewis Carroll. Dopo aver ideato e prodotto lo spettacolo Alis nel 2016, ottenendo un successo immediato, Le Cirque Top Perfomers ha raddoppiato le sue produzioni. Dal suo debutto, Le Cirque vanta una collaborazione con più di 110 artisti “Top Performers” di tutto il mondo. Oggi è la più grande compagnia europea del genere.

“Il 10° tour di Alis, che si è concluso al Palazzo dello Sport di Roma lo scorso 8 gennaio, ha rappresentato una ripartenza formidabile per noi di Le Cirque Top Performers – dichiara il fondatore Gianpiero Garelli – Siamo andati oltre le nostre aspettative per numero di presenze e, soprattutto, per la qualità altissima dello show, primo obiettivo nel tornare in scena dopo tre anni di pausa a causa dell’emergenza sanitaria. Il pubblico entusiasta e gli elogi dei giornalisti dei principali media, sono il premio a tanto lavoro e sacrifici – aggiunge – Alis porta in scena l’élite internazionale del circo contemporaneo, dal primo all’ultimo numero, ed è questo che rende unico questo show nel mondo. Da qui vogliamo ripartire per la tournée di primavera, che ci porterà anche di fronte al pubblico del Palacalafiore di Reggio Calabria. Sarà un grande spettacolo per tutti, pieno di emozioni e meraviglie. E’ la nostra promessa!”.

La vendita dei biglietti è in corso su www.ticketone.it e nei punti Ticketone (informazioni: tel. 0968441888).

“Per il pubblico calabrese è un’occasione unica, indimenticabile e imperdibile!”, afferma Pegna, ringraziando i produttori per aver voluto confermare questo evento a Reggio.

Tra gli Artisti dell’incredibile cast: Onofrio Colucci, Maestro di Cerimonia e Direttore Artistico, definito sin da ragazzo “enfant prodige” del circo contemporaneo. Si è esibito in 60 Paesi con oltre 4.000 repliche ed è stato protagonista delle più importanti produzioni del Cirque du Soleil, come O a Las Vegas, Zaia a Macao, Zed a Tokyo. Ha diretto spettacoli internazionali ed è suo il ruolo principale nel celebre spettacolo Slava’s Snowshow, che il grande Slava Polunin gli ha affidato, eleggendolo suo erede.

Yves Decoste & Valentina Sidenko (Hand To Hand), due stelle mondiali in scena per Alis con il nome di “Duo Viceversa”. Yves Decoste fa parte sin dall’inizio del Cirque WTP, che ha scelto dopo le grandi produzioni del Cirque du Soleil, tra le quali La Magie Continue, Mystere, Quidam e Zed. Artista canadese celebrato in tutto il mondo, è stato premiato con il Clown d’Argento al Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Valentyna Sidenko è un’artista ucraina sublime, anche lei protagonista per 10 anni del Cirque du Soleil in Zaia, Zed, Quidam, Joya. A 6 anni ha iniziato ad allenarsi alla Circus School e a 14 ha frequentato il Cirque College di Kiev, prima di esibirsi con successo in tutto il mondo.

Jonathan Morin (Crossed Whee) è una star, un artista di immenso talento con oltre 1.000 presenze negli show del Cirque du Soleil. La sua perenne ricerca dell’insolito e dell’innovazione lo ha ispirato per inventare un nuovo attrezzo, “The Crossed Wheel“, che contraddistingue le sue performances e che ha conquistato il pubblico in tutto il mondo. Nel 2018 è stato premiato con il Clown di Bronzo al Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Collabora sin dall’inizio con Le Cirque WTP ed è tra i protagonisti di Alis.

Andreis Jacobs Rigolo (Sanddorn Balance), è un artista con oltre vent’anni di successi. Con tredici nervature di foglie di palma crea un’oasi di concentrazione e serenità, un luogo di equilibrio, fragili momenti di gioia che, appena creati, vengono distrutti dall’artista stesso. Un numero iconico anche in Amaluna del Cirque du Soleil e uno dei più straordinari in assoluto che il mondo abbia mai visto.

Pippo Crotti (Comedy), artista, comico e attore irresistibile in scena, al cinema e in televisione. Il Cirque du Soleil lo chiama per il tour mondiale di Totem con oltre 1500 repliche. In Italia interpreta serie di successo, film e show per le più importanti reti TV RAI, Mediaset e SKY. Entra nei World’s Top Performers di Le Cirque nel 2018, con un numero esilarante e imprevisti incontrollabili dal primo all’ultimo istante.

Adrenaline Troupe (Trampowall), collettivo ucraino di artisti formidabili e incontenibili. Sono i maggiori interpreti di una disciplina acrobatica che non ammette errori: la perfetta combinazione tra sport e arte circense ai limiti delle capacità umane. Un numero di pura energia, intensità e spettacolarità, con un susseguirsi di evoluzioni acrobatiche e atletiche da togliere il fiato, che scatena l’entusiasmo del pubblico.

Rose Winebrenner (Singer and Composer), cantante, polistrumentista, compositrice, artista visiva di Chicago. Oltre trent’anni di carriera e protagonista in Zaia del Cirque du Soleil con oltre 1.400 repliche. E’ la solista scelta per la Cerimonia del Bollywood Award. Compone musiche in esclusiva per Alis e arricchisce la suggestione narrativa con la sua voce unica.

Asia Tromler (Aerial Silks and Alis) ha debuttato nel primo spettacolo importante a soli 16 anni e l’anno successivo Le Cirque WTP la inserisce nel cast per il debutto di Alis, artista più giovane della compagnia. La sua formazione circense inizia a 6 anni nel Principato di Monaco, dove frequenta il Centre Jeunesse Princesse Stephanie di Monaco con O2 Cirque. Prosegue il perfezionamento in Québec, all’Ecole Nationale du Cirque di Montreal, fucina dei migliori artisti del Cirque du Soleil, e poi alla Kyiv Academy Circus and Variety Arts di Kiev. Tra i vari attrezzi che utilizza con talento ci sono i tessuti aerei. In Italia ha aperto con successo e dirige personalmente Ikigai Circus Art, dove insegna le sue specialità.

Marie-Eve Bisson (Aerial Hoop), artista canadese applaudita in oltre 4.000 partecipazioni con il Cirque du Soleil per eventi speciali internazionali e negli spettacoli Dralion, Quidam (anche nel film) e più recentemente Kooza per un tour mondiale. Ha partecipato due volte al Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo vincendo nel 2018 il Clown di Bronzo ed è stata semifinalista nel Talent per la TV francese “Incroyable Talent”. Si è esibita in Canada, Stati Uniti, America Centrale, Europa, Russia, Corea, Cina. Onofrio Colucci, Direttore Artistico e Maestro di Cerimonia, non ha dubbi: “Alis è un viaggio alla scoperta di ciò che non t’aspetti, per imparare di nuovo a meravigliarsi e a sognare”.