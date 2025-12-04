“Sguardi a Sud 2025”: il Teatro Comunale di Mendicino si apre alle emozioni con Jenny Sorrenti e Piero Viti

La magia di “Sguardi a Sud – Suoni e visioni del presente 2025” continua a conquistare il pubblico, confermandosi come uno degli eventi culturali più attesi della stagione. L’ottava edizione della rassegna, ideata e promossa dalla compagnia Porta Cenere, con la direzione artistica di Mario Massaro, il patrocinio del Comune di Mendicino e il sostegno della Fondazione Carical, si arricchisce di un appuntamento imperdibile: il 7 dicembre alle ore 18, al Teatro Comunale di Mendicino, Jenny Sorrenti e Piero Viti presenteranno “Le musiche del mare”, un viaggio musicale che promette di trasportare il pubblico tra terre lontane, suggestioni mediterranee e melodie senza tempo. Il teatro si trasforma così in uno spazio vivo, dove immagini, emozioni e suoni dialogano tra loro, creando un’esperienza immersiva capace di unire riflessione e sentimento.

«Il nostro obiettivo – osserva il direttore artistico Mario Massaro – è far emergere la bellezza e la forza dell’incontro tra arti diverse. Ogni spettacolo è un dialogo, un invito a fermarsi e lasciarsi attraversare dalla profondità delle emozioni».

Jenny Sorrenti, voce tra le più originali della scena musicale italiana, e Piero Viti, chitarrista e compositore, offrono con “Le musiche del mare” un percorso che attraversa Spagna, Irlanda, musica napoletana, brani tradizionali riarrangiati, omaggi a Pino Daniele e composizioni inedite che rivelano l’inconfondibile cifra artistica dei due artisti.

Jenny Sorrenti racconta il progetto: «Io e il chitarrista Piero Viti, attraverso le nostre personali esperienze di tanti anni di musica, cercheremo di comunicare al pubblico quello che per noi è stata l’ispirazione iniziale che ci ha permesso di creare e costruire, passo dopo passo, questo percorso con passione e competenza. La musica vive in noi da sempre e noi vogliamo trasmetterla all’ascoltatore in sincerità, emozione e consapevolezza».

Artista poliedrica, Jenny Sorrenti ha segnato la storia della musica italiana dagli anni ’70, con i Saint Just e album come Saint Just e La Casa del Lago, innovando il panorama musicale napoletano attraverso un progressive unico, dove voce e strumenti dialogano in continui slanci tra rock, jazz, musica popolare e classica. La sua carriera, sempre votata alla sperimentazione, l’ha portata a esplorare la musica medievale, lirica e folk, fino a creare progetti recenti come Néos Saint Just, che reinterpretano la voce come strumento sonoro e mezzo di espressione totale.

“Le musiche del mare” non è soltanto un concerto: è un’immersione totale, un viaggio sensoriale che attraversa confini, culture e generazioni. Ogni nota è un’onda, ogni melodia un ricordo che si fa emozione, invitando lo spettatore a navigare tra suggestioni profonde e atmosfere sospese tra passato e presente. È un’occasione rara per sentire il respiro del mare, percepirne la storia e lasciarsi avvolgere dalle infinite emozioni che custodisce.

Jenny Sorrenti alla voce e alle tastiere, Piero Viti alla chitarra: due maestri della musica capaci di far vibrare il cuore, di imprimere un segno indelebile nell’anima. Un viaggio tra mare, memoria e innovazione, dove ogni accordo diventa esperienza, ogni nota è consapevolezza, e al termine dello spettacolo il pubblico potrà uscire dal teatro trasformato, con la percezione di un mondo più ampio, profondo, ricco e luminoso.