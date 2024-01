A Caloveto il concerto di Mimmo Cavallaro

Concerto del cantautore calabrese Mimmo Cavallaro e processione per la festa patronale di San Giovanni Calibyta. Per consentire lo svolgimento dei diversi eventi, domenica 14 e lunedì 15, in Piazza dei Caduti cambierà la viabilità.

Le ordinanze sindacali dispongono anche, per le serate musicali con l’esibizione di Cavallaro (domenica 14) e dei Medinita (lunedì 15), il divieto di somministrazione e consumo di bevande in contenitori di vetro ed in lattine.

Per i due giorni sarà vietata la sosta dei veicoli in Via Rimembranza, nel tratto compreso tra Piazza dei Caduti ed il bivio per Bocchigliero, dalle ore 18 a fine manifestazione ed in via Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra il bar movida fino alla Chiesa Madonna del Carmine, dalle ore 16 fino a fine manifestazione e dalle ore 10 alle ore 13 di lunedì 15 gennaio.

Nei giorni 14 e 15, inoltre, è vietato il transito dei veicoli dalle ore 18 fino a fine manifestazione in Piazza dei Caduti ed in Via Rimembranza (tratto compreso tra Piazza dei Caduti e Bivio Bocchigliero) ed in via Sant’Antonio, tratto scuole elementari direzione Piazza dei Caduti.

Saranno consentite deroghe esclusivamente per i casi straordinari (malattia, pronto intervento, persone abilmente inabili, personale dello spettacolo e persone munite di regolare autorizzazione.