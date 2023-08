Tutto pronto a Cariati (CS) per il concerto de “I Nomadi”: tutto il repertorio della band modenese, martedì 22 agosto

Prosegue la lunga estate degli eventi previsti in un cartellone di intrattenimento socio-culturale che continua a far registrare grande partecipazione. Ora si è in attesa del grande concerto de I Nomadi in programma per domani (martedì 22) a partire dalle ore 21 nell’area portuale, con ingresso gratuito. Sessant’anni di musica cantautorale italiana che sarà riproposta in un lungo ed emozionante repertorio dalla band modenese. È in pieno movimento la macchina operativa comunale per l’accoglienza delle migliaia di fan che accorreranno da tutta la regione ai piedi della cittadella fortificata bizantina per assistere al concerto promosso ed offerto dall’Amministrazione comunale.

È quanto fa sapere il sindaco Cataldo Minò invitando famiglie, appassionati di musica e turisti a vivere questo nuovo momento di qualità tra i tanti che hanno scandito la proposta istituzionale e che rappresenterà per tante famiglie – spiega il Primo Cittadino – una bella occasione per passeggiare sul Lungomare cittadino. Svolgendosi il concerto sull’arenile, consiglia abbigliamento sportivo.

Tra questi ha fatto registrare apprezzamenti unanimi la prima edizione del Festival PoeMare promosso dalla omonima associazione con il patrocinio comunale e la direzione artistica di Alessio Baratta. È stato un importante evento dedicato ai versi, alle arti e alla musica, articolato con tre serate di altissimo pregio che hanno visto alternarsi nel cuore del centro storico diversi cultori e appassionati uniti dal comune denominatore della poesia. Dalla scrittrice Assunta Scorpiniti al poeta e performer Gennaro Madera, dagli attori Davide Santori e Lucrezia Passarelli, dai musicisti Domenico Berardi e Aurora Arcudi al duo musicale Controcorrente Live per finire a Gloria Riggio, vincitrice del Premio assoluto 2023 e del premio Migliore Poesia, sono stati questi alcuni dei protagonisti di un festival originale, da replicare nei prossimi anni