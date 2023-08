Festival Euromediterraneo di Altomonte: il 22 agosto lo spettacolo di Max Giusti al Teatro C. Belluscio

Max Giusti è un attore, imitatore, conduttore televisivo e ora anche doppiatore. In vent’anni di carriera ha ricoperto tutti questi ruoli, dimostrando una notevole versatilità.

“A TUTTO MAX” è lo spettacolo più atipico che Max Giusti abbia mai proposto nella sua carriera. È un flusso di coscienza, un monologo a cuore aperto, è il suo spettacolo più̀ irriverente. La libertà sotto ogni forma è quella che caratterizza questo show.

Libertà è anche quella di rompere la quarta parete per interrogare il pubblico e renderlo sempre partecipe dello spettacolo. Dai ricordi personali alla quotidianità̀, in un mondo che cambia velocemente e dove è sempre difficile adeguarsi. Racconta la sua vita, la nostra, il suo punto di vista sulla realtà, aneddoti e segreti dello show business che saranno raccontati in confidenza solo per gli spettatori.