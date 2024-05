Palmi, l’assessorato alle Politiche Europee organizza la “Festa dell’Europa”

L’Assessorato per le Politiche Europee guidato da Salvatore Celi il del 9 maggio, giornata del l’anniversario della storica dichiarazione in cui l’allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman che espose l’idea di una nuova forma di collaborazione politica in Europa, organizza la “Festa dell’Europa”.

L’evento, sarà un momento di approfondimento e divulgazione sul funzionamento delle istituzioni europee e sul metodo di voto per il rinnovo del Parlamento Europeo. A condurre queste sessioni di conoscenza saranno le esperte docenti Giovanna Russo ed Elena Siclari, del Centro di Documentazione Europea ISESP – Università Mediterranea di Reggio Calabria. Attraverso un approccio didattico e coinvolgente, le due docenti guideranno i giovani partecipanti alla scoperta delle Istituzioni Europee e del processo decisionale che caratterizza l’Unione Europea.

L’Assessore Salvatore Celi ha dichiarato: “La partecipazione attiva dei giovani alla vita democratica è fondamentale per il futuro dell’Europa. Attraverso la “Festa dell’Europa”, vogliamo offrire agli studenti palmesi strumenti e conoscenze per comprendere il funzionamento delle istituzioni europee e il loro ruolo nel processo decisionale dell’Unione Europea. Vogliamo che i giovani si sentano parte integrante del progetto europeo e che siano consapevoli del potere che hanno attraverso il loro voto”.

Ad impreziosire l’evento dandone risalto nazionale è stata la lettera con cui la Presidente Roberta Metsola ha deciso di accordare l’alto patrocinio del Parlamento europeo all’evento confermando, dopo le edizioni del 2018 e 2019, il suo valore e la sua rilevanza nell’ambito dell’educazione civica e politica dei giovani cittadini europei.

L’Assessore Celi ha sottolineato l’importanza di questo patrocinio: “Sono fiero ed orgoglioso che il Parlamento Europeo sostenga la nostra iniziativa con il suo Patrocinio: ciò testimonia il riconoscimento dell’importanza della sensibilizzazione dei giovani sulle questioni europee. Questo patrocinio rafforza l’impegno dell’Amministrazione comunale di Palmi nel promuovere la partecipazione e la consapevolezza europea tra i nostri giovani cittadini”.

L’evento si terrà alle ore 10.00 presso la Sala consiliare Cardone del Comune di Palmi.