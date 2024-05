A Catanzaro il Torneo delle Regioni eSport

All’interno della splendida cornice del Torneo delle Regioni eSport di Calcio a 5 in Calabria, i match di sabato 27 aprile hanno visto le Rappresentative regionali della FIGC-Lega Nazionale Dilettanti prestare i loro colori ai ragazzi e ragazze delle Onlus Insuperabili sede di Catanzaro, Diversamente in Gioco di Catanzaro, Lucky Sport e Tyche Sport di Lamezia Terme. Nella gaming room di Catanzaro a trionfare è stato Andrea Boccuto degli Insuperabili, ma quello che davvero importa è che a vincere sono stati tutti i ragazzi e ragazze con disabilità che hanno partecipato. Il successo della manifestazione testimonia la bontà del progetto di inclusione sociale “Vinciamo Insieme” della LND. Aragon Esport, che ha avuto l’onore e il piacere di collaborare nella realizzazione dell’evento nelle persone di Luca Pellegrino e Vittorio Costabile, desidera ringraziare per l’organizzazione della manifestazione Giancarlo Abete, presidente LND, Saverio Mirarchi, presidente CR Calabria e vicepresidente LND, Santino Lo Presti, presidente della Commissione LND. Un ringraziamento va anche a Davide Abbate, caster dell’evento. Desideriamo inoltre ringraziare sentitamente tutti i ragazzi e ragazze che hanno preso parte al torneo. Tutti loro ci hanno dato la piena dimostrazione di quanto lo sport sia in grado di unire e includere.