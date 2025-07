Mare inquinato, Mammoliti (Pd): “Nel vibonese continua emergenza. Presentata interrogazione al governatore per chiedere interventi strutturali”

“Non è accettabile che ogni anno il mare del vibonese (di straordinaria bellezza) continui ad assumere colorazioni del tutto anomale.

La propaganda comunicativa di questi anni da parte di chi possiede ruoli di responsabilità e di governo si infrange di fronte all’evidenza e alle testimonianze di bagnanti, operatori e cittadini oltre che dai campionamenti effettuati dai tecnici dell’Arpacal.

Per tale ragione è necessario adottare un piano organico di interventi a 360 gradi durante l’intero anno utilizzando proficuamente le risorse disponibili per attivare, coinvolgendo tutti gli attori competenti a partire dai Sindaci, un appropriato investimento straordinario e strutturale per tutelare il mare e la salute dei cittadini.