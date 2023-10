‘Ndrangheta: imprenditore denuncia estorsioni e chiede tutela alla prefettura di Vibo

L’adozione di misure di tutela e vigilanza: e’ questa la richiesta contenuta in una istanza al prefetto di Vibo Valentia, al ministero dell’Interno, alla procura di Vibo Valentia e alla Procura di Catanzaro da parte dell’imprenditore edile Francesco De Nisi, che negli ultimi anni ha presentato alcune denunce contro le richieste di estorsione di presunti esponenti della ‘ndrangheta che hanno portato a diverse operazioni delle forze dell’ordine. L’istanza e’ stata sottoscritta dagli avvocati Franco Giampa’ del Foro di Lamezia Terme, Crescenzio Santuori del Foro di Catanzaro e Luigi Antonio Paolo Panella del Foro di Roma. De Nisi e’ attualmente anche consigliere regionale. Nell’istanza di De Nisi, che gia’ a gennaio scorso si era rivolto alla prefettura di Vibo Valentia, si ricordano i risultati portati a termine dalle forze dell’ordine grazie anche alle sue denunce e anche alle sue attivita’ poste in essere come amministratore pubblico a tutela della legalita’, e si sollecita l’adozione di adeguate misure di tutela e vigilanza anche alla luce “dei concreti pericoli cui De Nisi esponeva se’ e i suoi familiari”.