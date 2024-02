Dalla Nuova Zelanda a Palmi: preziosa opportunità di scambio culturale all’Einaudi-Alvaro

Il 15 febbraio, presso i locali del Liceo Alvaro, si è realizzata un’entusiasmante presentazione da parte di una studentessa proveniente da Auckland, Nuova Zelanda, Poppy Roberts di 16 anni. Questo evento ha segnato l’imminente conclusione di un’emozionante opportunità di scambio culturale presso la scuola pianigiana. Questi tre mesi di permanenza della giovane neozelandese hanno rappresentato non solo un’occasione unica per la crescita personale ed umana della comunità scolastica, ma anche un’opportunità di perfezionamento linguistico per i ragazzi che studiano la lingua inglese. Attraverso questo scambio, gli studenti hanno avuto la possibilità di acquisire consapevolezza ed apertura interculturale e multiculturale, contribuendo a creare una rete internazionale.

Grazie all’impegno delle professoresse Amelia Cugliandro e Serena Stilo, questo progetto mira a rompere le barriere delle diversità, promuovendo un ambiente in cui gli studenti possano interagire liberamente e apprezzare le ricchezze di culture diverse, evitando ogni forma di discriminazione.