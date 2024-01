A Condofuri Marina attivo lo Sportello UGL Consumatori

Il Presidente Nazionale di Ugl Consumatori Paolo Mattei ha attivato il primo sportello UGCONS in Provincia di Reggio Calabria a Condofuri in via peripoli 134 . Nominata come responsabile dello sportello la dott.ssa Maria S.Modaffari che coadiuvata da un team di avvocati qualificati e aperto dal lunedì al venerdì offrirà alla cittadinanza i seguenti servizi :Consulenza e assistenza bollette, telecomunicazioni, problemi bancari ,servizi assicurativi,inadempienze contrattuali, clausole vessatorie, truffe,disservizi relativi ai trasporti pubblici, dissesti stradali,pubblicità ingannevole,Problemi con agenzie di viaggio, mala sanità, sicurezza alimentare, pratiche legali di previdenza, contenziosi Inps e Inail, annullamento cartelle agenzia entrate riscossione,cause legali con gratuito patrocinio,multe e sanzioni amministrative,

accertamenti ipocatastali, visure al Pra ed alla Crif,danni ambientali,Responsabilità Pubblica Amministrazione, irragionevole durata processi giudiziari, registrazione contratti di comodato e affitto e molti altri servizi.