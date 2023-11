Incontro con il Garante per l’infanzia della Reigone Calabria, Marziale, all’IC “Radice Alighieri” di Reggio Calabria

In occasione della Giornata mondiale dei diritti dei bambini, l’Istituto comprensivo “Radice Alighieri”di Catona, nell’ambito del percorso legalità, ha organizzato delle importanti iniziative culminate, nella serata del 20 novembre, in un partecipato incontro, presso la scuola primaria, con il garante per l’infanzia della Regione Calabria, Dott. Antonio Marziale, Ha introdotto i lavori la Dirigente scolastica, Avv. Simona Sapone, la quale ha sottolineato come il garante ci tenesse a incontrare alunni e i genitori. Nel suo intervento ha ricordato come ogni bambino, pur vivendo in aree diverse, deve avere gli stessi diritti, come stabilito dalla “Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” del 1989. Conflitti, povertà, fame e crisi climatica stanno spingendo milioni di bambine e bambini sull’orlo del baratro. Nel mondo, circa 468 milioni di bambini, cioè più di 1 su 6, vive in una zona di guerra e sono 160 milioni i bambini tra i 5 e i 17 anni, nelle maglie dello sfruttamento e del lavoro minorile, mentre si stima che 29,9 milioni di ragazze adolescenti vivano nei 10 Paesi con il più alto numero di matrimoni infantili.

Nel prendere la parola, il Dott. Marziale ha evidenziato come la possibilità di incontrare dal vivo genitori e alunni sia una occasione di crescita per l’intera comunità educante. Nella sua riflessione ha ribadito, riagganciandosi al discorso introduttivo della dirigente, “come ancora oggi tanti bambini muoiano sotto le bombe in Palestina, soffrano la fame in Africa, lavorino ore e ore al giorno quando invece dovrebbero essere a scuola”. Rivolgendosi ai genitori, li ha spronati a passare più tempo con i figli. “Che esempi si danno ai bambini – ha detto tra gli applausi – quando padre e madre anche durante il pranzo sono sempre con gli occhi sul cellulare, collegati ai social? Facendo così molti genitori hanno abdicato al loro ruolo e la scuola non può supplire alle loro mancanze”. Ricordando i sempre più numerosi casi di pedofilia, a conclusione del suo articolato intervento, Marziale si è soffermato sulla mozione della Regione Calabria, che innalza l’età del consenso sessuale da 14 a 16 anni, e sulla urgenza di inserire nei programmi scolastici l’educazione sessuale. Alla fine della manifestazione, gli alunni dell’Istituto hanno recitato filastrocche e poesie sull’argomento trattato e posto numerose domande al relatore.