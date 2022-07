Gioia Tauro (RC), 13 neo diplomati del Nautico ricevono i gradi da “Allievo Ufficiale”

Su iniziativa del Comune di Gioia Tauro e d’intesa con l’Istituto di istruzione superiore “Severi” e la Capitaneria di porto di Gioia Tauro, nel corso di un evento tenutosi presso la Biblioteca comunale sono stati consegnati i gradi di “Allievo Ufficiale di coperta” a 13 studenti che hanno terminato il corso d’istruzione secondaria presso la sezione nautica del citato Istituto.

Alla presenza di numerose autorità civili, militari e religiose – tra cui S.E. il Prefetto di Reggio Calabria, il Procuratore della Repubblica di Palmi, S.E. il Vescovo della Diocesi di Oppido Mamertina – Palmi e il Comandante della Capitaneria di porto di Gioia Tauro – i ragazzi hanno ricevuto e indossato, con emozione palpabile, i gradi da “Allievo Ufficiale”.

Con il raggiungimento di questo primo importante traguardo, concluso con una suggestiva cerimonia, i neo-allievi avranno ora l’opportunità di iniziare la carriera di Ufficiale della Marina mercantile a bordo di unità nazionali o estere.

A margine dell’evento, le Autorità intervenute hanno preso parte all’inaugurazione della sezione Guardia Costiera e “cultura del mare” della Biblioteca comunale, in occasione della quale l’Autorità marittima di Gioia Tauro ha donato numerosi volumi attinenti al Corpo delle Capitanerie di porto e dedicati ad uomini e storie di mare – tra cui “Navi mute”, che racconta la vicenda dell’Ufficiale reggino Natale De Grazia, scomparso in circostanze ancora misteriose – e grazie ai quali i lettori potranno appassionarsi e approfondire la loro conoscenza della Guardia Costiera e dell’importanza degli usi civili del mare così come della tutela dell’ambiente marino.