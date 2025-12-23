La solidarietà di Gioventù Nazionale a Crotone

La solidarietà è un gesto semplice che, quando diventa espressione di una comunità unita, riesce a trasformarsi in qualcosa di concreto e duraturo. È con questo spirito che Gioventù Nazionale – Provincia di Crotone ha promosso e organizzato una raccolta di giochi e beni di prima necessità, un’iniziativa pensata per sostenere chi vive situazioni di fragilità e per offrire un segnale di vicinanza reale e tangibile sul territorio.

Un risultato reso possibile grazie alla disponibilità e alla sensibilità di alcune realtà commerciali locali che hanno scelto di collaborare e di mettersi al servizio del bene comune: Peek a Boo – Tutto per l’Infanzia, Barilari Stores e Alecce – Giocattoli dal 1967. La loro adesione, insieme al contributo di numerosi cittadini, ha consentito di raccogliere materiali utili e preziosi, destinati a chi ne ha maggiore bisogno.

Parte di quanto raccolto è stata destinata all’Ospedale “San Giovanni di Dio”, Reparto Pediatrico di Crotone, con l’obiettivo di offrire un supporto concreto e un gesto di attenzione nei confronti dei piccoli pazienti, delle loro famiglie e del personale sanitario. Un’altra parte è stata invece donata alla Cooperativa “Noemi”, realtà che quotidianamente rappresenta un punto di riferimento fondamentale per l’accoglienza e il sostegno di persone e famiglie in difficoltà.

“Abbiamo voluto che il Natale non fosse soltanto un momento di festa, ma anche un’occasione per dimostrare, attraverso fatti concreti, che nessuno deve sentirsi solo – dichiara Marco Stasi, Commissario Provinciale di Gioventù Nazionale –. Quando una comunità si unisce per donare, anche un gesto semplice può diventare un segnale forte di vicinanza e di speranza. Ringraziamo il Coordinamento cittadino e provinciale di Fratelli d’Italia di Crotone per il costante supporto e per le donazioni effettuate, le attività che hanno aderito all’iniziativa e tutti i cittadini che hanno contribuito.”

A sottolineare il valore dell’iniziativa è anche Francesco Pariano, membro del Direttivo provinciale di Gioventù Nazionale Crotone: “In queste settimane abbiamo riscontrato una grande partecipazione e una profonda umanità: è la dimostrazione che Crotone sa rispondere con il cuore. Un gioco donato o un bene essenziale raccolto non sono semplici oggetti, ma attenzioni che si trasformano in conforto e sorrisi, soprattutto per i più piccoli e per chi sta attraversando un momento difficile.”

Questa iniziativa dimostra come, quando associazioni, attività locali e cittadini scelgono di camminare nella stessa direzione, la solidarietà non resti una semplice parola, ma diventi presenza, aiuto e calore umano.

Oggi più che mai vogliamo ribadirlo: la speranza non nasce da grandi promesse, ma da piccoli e quotidiani atti di coraggio. Continuiamo a credere in una comunità che non si volta dall’altra parte, che si stringe attorno a chi soffre e che sa donare un sorriso anche nei momenti più difficili.