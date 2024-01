San Giovanni in Fiore, la sindaca Succurro si congratula con i carabinieri per un’operazione antidroga: “Lo Stato è sempre presente e rassicura i cittadini”

«Congratulazioni ai carabinieri di San Giovanni in Fiore e della Compagnia di Cosenza, che, grazie a una brillante intuizione investigativa, hanno individuato e arrestato un presunto trafficante di droga, trovato in possesso di cocaina, allucinogeni e perfino di armi». Lo afferma, in una nota, la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, che sottolinea: «Il controllo del territorio è fondamentale e prezioso, soprattutto nei Comuni di grande estensione come il nostro. Rivolgo un plauso ai carabinieri, sempre attenti, vigili e operativi, che, con il loro lavoro quotidiano garantiscono, insieme alle altre forze dell’ordine presenti, prevenzione e sicurezza in città e nei dintorni».

«Lo Stato c’è, interviene e, con l’impegno e l’esempio dei propri uomini, rassicura i cittadini e – conclude Succurro – l’intera comunità locale».