A Mendicino “rientro difficile per studenti e famiglie”, la denuncia dell’ex assessore Bucarelli: “Innumervoli disagi”

“Innumerevoli disagi a Mendicino per le famiglie e gli studenti delle scuole comunali del Plesso B di Tivolille, del Centro Storico e del Nido comunale spostati temporaneamente presso la ex sede Com e la ex Scuola Coppola”.

A denunciarlo è l’ex Assessore alla Pubblica Istruzione e coordinatrice del Gruppo politico Orizzonti Futuri per Mendicino, Irma Bucarelli, che sottolinea che lo spostamento è stato deciso e realizzato nelle vacanze di Natale per consentire l’avvio dei lavori di adeguamento sismico del Centro Storico e di ampliamento della scuola di Tivolille plesso B, “tutti finanziamenti da me intercettati, richiesti ed ottenuti sul finire del mio mandato amministrativo“.

“Tanti i disagi per un Nido comunale che ancora non riesce a ripartire a più di una settimana dalla riapertura delle scuole, a causa dell’assenza di metano; disagi per una scuola dl Centro Storico e plesso B Tivolille, che rientra dopo più di una settimana dalla riapertura, con innumerevoli inconvenienti e trascuratezze; studenti che ritornano sui banchi di scuola in ambienti freddi e non riscaldati, che solo il buon agire degli operai comunali intervenuti successivamente è riuscito a riportare alla “quasi” normalità”, accusa Irma Bucarelli aggiungendo che i docenti hanno trovato il plesso ex sede Com in completo stato di degrado, con infiltrazioni di acqua e completa assenza di interventi manutentivi, accompagnati poi da una cattiva gestione del trasporto scolastico.

Per l’esponente politico di Orizzonti Futuri le famiglie mendicinesi avrebbero meritato un ritorno a scuola più sereno e confortevole: “Dall’acquisto della ex sede Com di proprietà di Calabria Verde, abbandonata da 20 anni sul nostro territorio, al grande lavoro svolto dai nostri operai e da ditte incaricate per rimettere in sesto una struttura che poi è diventata sede scolastica del Plesso A di Tivolille, demolito e ricostruito in meno di due anni; dagli sforzi per garantire l’apertura delle scuole nei tempi dovuti, alle manutenzioni piccole e grandi; e potrei continuare a lungo nella descrizione del tanto lavoro e impegno che ho giustamente profuso in questi dieci anni per evitare disagi ai nostri ragazzi».

Ed oggi? Per Irma Bucarelli oggi la scuola a Mendicino avrebbe bisogno di una guida e di un impegno almeno pari a quello che da Assessore ha dato in dieci anni: “Sì, i dieci anni trascorsi come Assessore sono stati caratterizzati tutti da impegno e amore per la comunità, prima di tutto per quella comunità scolastica che oggi purtroppo manca di sostegno, di attenzione, di cura e di un cuore che partecipi ai suoi cambiamenti” – la chiosa.