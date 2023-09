Droga e soldi trovati in un fondo agricolo nel Cosentino: indaga la polizia

La Polizia di Stato di Cosenza ha trovato e sequestrato a Marano Principato, in un fondo agricolo a libero accesso, quasi 6 chilogrammi di hascisc, 900 grammi di marijuana, 249 grammi di cocaina e un pacchetto contenente denaro contante, con banconote di diverso taglio, per un totale di 20 mila euro.

I poliziotti, nell’ambito dei servizi straordinari disposti dal Questore di Cosenza e coordinati dalla locale Procura, hanno avviato diversi controlli nel territorio capoluogo bruzio e nel suo hinterland, finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti. In particolare, personale della Squadra Mobile, assieme alle unità cinofile della Questura di Vibo Valentia e al cane antidroga “Digos” hanno trovato nel fondo agricolo la sostanza stupefacente e il denaro abbandonati da ignoti. Il materiale vario era stato diversamente confezionato e custodito in una busta per la spesa. Indagini in corso.