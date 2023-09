Ospedale di Cariati (CS), il sindaco Minò ringrazia Occhiuto e Straface: “Grande attenzione da parte della Regione”

Non possiamo che apprezzare la risposta tempestiva e rassicurante del consigliere regionale Pasqualina Straface, Presidente della Terza Commissione Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative sulla questione sollevata sul consultorio familiare dell’ospedale di Cariati.

Ringraziamo – sottolinea il Sindaco Cataldo Minò – il Presidente Roberto Occhiuto e la Presidente Straface per l’attenzione continua e costante rispetto alla sanità territoriale che vede il presidio ospedaliero del basso jonio cosentino tra i primi a registrare lavori in fase avanzata per la riqualificazione del pronto soccorso.

Anche questo – aggiunge – è per noi segnale di un impegno che ci auguriamo possa arrivare a rendere presto il Vittorio Cosentino un ospedale funzionante a 360 gradi e capace di dare risposte alle comunità dell’hinterland.

Il Primo Cittadino coglie l’occasione per invitare la Straface a Cariati per verificare lo stato dei lavori e confrontarsi anche sulle altre tematiche aperte come quella della carenza di risorse umane.