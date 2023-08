Cassano allo Ionio: inaugurati a Doria i nuovi campetti di calcio a 5 e pallavolo

Inaugurati a Doria i nuovi campetti di calcio a 5 e pallavolo e consegnati all’associazione sportiva dilettantistica “Doria”. La struttura sportiva, ormai degradata e semi abbandonata, era identificata come campo da calcio a 8, è stata riqualificata costruendo un campo di calcio a 5 outdoor e un campo di pallavolo outdoor. L’intervento è costato 160mila euro ed è stato eseguito in circa dodici mesi. Rispetto al progetto originario è stato aggiunto anche l’impianto di illuminazione a fari di modo da permettere ai fruitori di poter giocare anche al tramonto o di sera e in condizione di scarsa luce.

La partecipatissima cerimonia s’è tenuta a inizio settimana ed erano presenti il sindaco Giovanni Papasso, la giunta comunale, una rappresentanza dei consiglieri comunali, dirigenti e dipendenti comunali oltre a tante associazioni – come il Club Rotary di Cassano “Sibari Magna Graecia” e il circolo anziani “Horria” del presidente Mario Brogno – tantissimi doriani, soprattutto bambini, felicissimi per aver finalmente a disposizione i nuovi campetti che hanno inaugurato già stasera con lunghe partite. Subito dopo i campetti sono stati affidati all’associazione sportiva dilettantistica “Doria” guidata dalla presidente Debora Graziadio. «Sono, siamo felici – ha detto il sindaco Papasso – perché oggi manteniamo una promessa fatta in campagna elettorale ai piccoli di Doria. Vederli così contenti è una gioia per gli occhi e per il cuore. Continuiamo sulla scia delle inaugurazioni e degli affidamenti di lavori non per esibizionismo ma perché il tanto lavoro fatto sta dando i suoi frutti ed è un successo sì per la mia amministrazione comunale ma soprattutto per i cittadini che ci hanno dato fiducia. Lasciamo ai “depressi politici” – ha chiosato in chiusura per rispondere ad alcune polemiche social – le polemiche sterili, inutili e fatte per forza. Questi bambini che corrono felici appresso a un pallone e questa comunità in festa sono la migliore risposta alle tante chiacchiere che preferiscono taluni mentre noi a queste preferiamo fare i fatti”. Chiaramente, ha concluso Papasso, l’azione dell’amministrazione comunale non si ferma ma proseguirà con altri interventi per favorire la crescita sociale, economica e culturale della comunità locale.