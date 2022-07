Corigliano Rossano: consiglio comunale convocato per il 18 luglio

È stato convocato, in sessione straordinaria il consiglio comunale della città di Corigliano-Rossano. La seduta civica in prima convocazione è stata fissata per lunedì 18 luglio 2022, alle ore 18, nella Sala delle Adunanze Consiliari in Piazza Santi Anargiri.

Dodici i punti all’ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Comunicazioni del Sindaco;

3. Richiesta convocazione consiglio comunale ex art. 39 TUEL dei Consiglieri di minoranza, Salimbeni Mattia, Madeo Francesco, Zagarese Aldo, Scorza Gennaro, Promenzio Luigi, Cassano Antonio, Vulcano Raffaele, Madeo Rosellina, Gammetta Rocco Leonardo, Olivo Adelina, Scarcello Vincenzo Antonio e Costantino Baffa, prot. n. 0066028 del 28/06/2022, avente ad oggetto: “Programmazione eventi culturali. Contributi economici e patrocinio comunale”;

4. Rinnovo Convenzione adesione SUA.CS. Approvazione nuovo schema di Convenzione per l’adesione alla stazione unica appaltante di Cosenza (SUA.CS);

5. Interrogazione a risposta orale del Consigliere Mattia Salimbeni, prot. n°0067169 del 30/06/2022, all’Assessore alle Politiche Ambientali ed alla Manutenzione del Territorio Avv. Damiano Viteritti avente ad oggetto: “Deliberazione di consiglio Comunale del 04/0312022: Campagne di sensibilizzazione, organizzazione servizio di raccolta e spazzamento”;

6. Interrogazione a risposta orale del Consigliere Mattia Salimbeni, prot. n°0067230 del 30/06/2022, all’Assessore al Turismo Costantino Argentino avente ad oggetto: “Determinazione del Dirigente n.51 – Affidamento diretto del servizio di salvataggio in mare, stagione balneare 2022 – dal 01/07/2022 al 31/08/2022”;

7. Interrogazione a risposta orale del Consigliere Mattia Salimbeni, prot. n°0068216 del 04/0712022, all’Assessore alle Politiche Ambientali ed alla Manutenzione del Territorio Avv. Damiano Viteritti avente ad oggetto: “Deliberazione di consiglio Comunale del 04/0312022: Crisi idrica: soluzioni e gestione dell’emergenza”;

8. Interrogazione a risposta orale del Consigliere Mattia Salimbeni, prot. n°0068218 del 04/07/2022, all’Assessore con delega alla Polizia Municipale Avv. Mauro Mitidieri avente ad oggetto: “Organizzazione del servizio di Polizia Municipale nell’area di Schiavonea”;

9. Interrogazione a risposta orale del Consigliere Francesco Madeo, prot. n°0068136 del 04/07/2022 avente ad oggetto: “Finanziamenti PNRR”;

10. Interrogazione a risposta orale del Consigliere Francesco Madeo, prot. n°0068144 del 04/07/2022 avente ad oggetto: “Approvvigionamento Idrico Montagna”;

11. Interrogazione a risposta orale del Consigliere Francesco Madeo, prot. n°0068202 del 04/07/2022 avente ad oggetto: “Ufficio Demanio”;

12. Interrogazione a risposta orale del Consigliere Francesco Madeo, prot. n°0068213 del 04/07/2022 avente ad oggetto: “Chioschetti Lungomare Zona Palmeto”;

In caso di seduta deserta, la seconda convocazione è prevista, secondo le stesse modalità, per le ore 18 del 20 luglio 2022.

Sarà possibile seguire i lavori della seduta consiliare dal link https://coriglianorossano.consiglicloud.it/home