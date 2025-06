Referendum, il 5 giugno a Catanzaro giornata di studio per i presidenti di seggio

Giovedì 5 giugno, alle ore 15.30, nella Biblioteca comunale “De Nobili”, l’Ufficio elettorale comunale terrà un incontro di studio ed approfondimento sulle operazioni degli uffici elettorali di sezione, con particolare riferimento alle operazioni di voto, di scrutinio, nonché alla verbalizzazione dei risultati delle imminenti consultazioni referendarie dell’8 e 9 giugno.

La segretaria generale Vincenzina Sica, il dirigente del settore Antonino Ferraiolo e il funzionario responsabile Franco Catanzaro sottolineano che sono invitati a partecipare alla riunione i presidenti nominati dalla Corte d’Appello di Catanzaro, gli iscritti nell’Albo dei Presidenti di Seggio e, comunque, chi sia interessato ad esercitare le funzioni in sostituzione di Presidenti impossibilitati o assenti. In tal caso, sarà necessario il possesso, almeno, del diploma di scuola secondaria di secondo grado e l’aver maturato esperienze pregresse quali componenti di seggi elettorali. La partecipazione alla giornata di studio è libera e gratuita. I partecipanti, non nominati dalla Corte d’Appello, verranno inseriti in un apposito elenco dal quale sarà possibile attingere, prioritariamente, in caso di surroga di Presidenti che risultino impossibilitati o assenti.