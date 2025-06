Lamezia, inaugurazione del “Mama’s Lucky Friends Center”: un bene confiscato rinasce come simbolo di legalità e inclusione

Domani, mercoledì 4 giugno 2025 alle ore 17:00, sarà inaugurata ufficialmente la nuova sede del “Mama’s Lucky Friends Center”, in via Sebastiano Guzzi, a Lamezia Terme – Nicastro.

Un momento atteso e carico di significato per tutta la città, che celebra la rinascita di un bene confiscato alla criminalità organizzata, ora restituito alla comunità e trasformato in presidio di inclusione, accoglienza e legalità.

L’immobile, acquisito al patrimonio comunale e affidato tramite bando all’ASD Lucky Friends, è stato oggetto di un significativo intervento di ristrutturazione finanziato con fondi PNRR – Misura “Beni confiscati” – e rappresenta oggi un luogo vivo, moderno, pronto ad accogliere attività dedicate al sostegno, alla formazione e all’inclusione lavorativa di ragazzi con disabilità e persone fragili.

L’Amministrazione Comunale esprime grande soddisfazione nel vedere realizzato un progetto che incarna i valori più profondi del servizio pubblico: la promozione del bene comune, il recupero sociale e la crescita civile attraverso la strada della legalità e della cittadinanza attiva.

La nuova struttura costituisce un segno tangibile dell’impegno per costruire una rete di protezione e ascolto per chi si trova in situazioni di difficoltà. In questo spazio, destinato a diventare punto di riferimento per l’intero territorio, convivranno sensibilità, professionalità ed energia generativa.

L’Amministrazione intende rivolgere un elogio sincero ai ragazzi della grande famiglia Lucky Friends, ai genitori, agli educatori e ai volontari che ogni giorno, con passione e determinazione, testimoniano quanto sia possibile costruire percorsi autentici di autonomia, dignità e comunità.

La scelta di destinare un bene confiscato alla criminalità organizzata a una realtà come questa non è solo simbolica: è un’azione concreta di giustizia sociale, che restituisce ai cittadini ciò che è stato tolto, riconvertendo la memoria del sopruso in speranza e opportunità. Una direzione, quella intrapresa dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Paolo Mascaro, che ribadisce con coerenza il valore della legalità come fondamento di sviluppo e coesione.

La Lucky Friends non è soltanto una realtà associativa: è un orgoglio per la città, un esempio luminoso di come l’inclusione e il talento possano manifestarsi in ogni ambito della società, dallo sport all’arte, dalla cultura alla solidarietà. La loro forza, il loro entusiasmo e la loro umanità ci ricordano ogni giorno quanto sia ricca e potente la diversità.

La città di Lamezia Terme è oggi più forte, più giusta e più inclusiva.