Provincia di Catanzaro, ecco l’accordo di rete “Scuole di prossimità”

“Giovedì 5 giugno, alle ore 10.30 nella sala Giunta della Provincia di Catanzaro, i Dirigenti degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore “E. Majorana” di Girifalco, “E. Ferrari” di ChiaravalleC.le, “L.Costanzo” di Decollatura e “R. L. Montalcini” di Sersale sottoscriveranno un Accordo finalizzato alla realizzazione di una “Rete” tra le quattro scuole che, per collocazione territoriale e per strutturazione interna, rappresentano punti di riferimento educativo, culturale e sociale nelle rispettive “aree territoriali interne”.

L’attuale dimensionamento della rete scolastica regionale ha messo in evidenza tale funzione nella prospettiva di sostenere lo sviluppo di realtà comprensoriali con specifiche esigenze e proprie potenzialità di crescita.

L’azione in sinergia, prefigurata dall’Accordo, vuole rappresentare un riscontro determinato e concreto di tale prospettiva.

L’iniziativa è sostenuta dall’Amministrazione provinciale di Catanzaroe si profila in linea con la sensibilità istituzionale degli enti locali del territorio.

All’incontro saranno presenti i Sindaci dei comuni ricadenti nei comprensori interessati, l’Assessore regionale all’Istruzione ed ai Trasporti, i rappresentanti dell’ASP, del Centro per l’Impiego, dell’USR – Calabria

L’Accordo mira ad affrontare la problematica del disagio di realtà comprensoriali che vivono una profonda crisi che si manifesta chiaramente con il fenomeno dell’emigrazione giovanile, culturale e lavorativa, alla quale si può rispondere solo con un impegno condiviso tra tutti gli enti ed istituzioni operanti sul territorio.

Per tale motivo i soggetti sottoscrittori auspicano che l’iniziativa rappresenti anche un’occasione per sostenere il dialogo tra gli enti e le istituzioni che in questo ambito territoriale sono chiamati a sostenere i vari servizi quali i trasporti, l’assistenza socio-sanitaria, l’orientamento nel mondo del lavoro.”