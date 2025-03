Catanzaro, al via il processo di fusione dei sistemi software delle due ex aziende Pugliese Ciaccio e Mater Domini

L’Azienda Dulbecco comunica che da lunedì 10 è in corso una delicata operazione relativa alla fusione, in un unico sistema, degli applicativi software già in uso presso l’ex AO Pugliese Ciaccio e l’ex AOU Mater Domini. Tale procedura non era più procrastinabile dovendo garantire la gestione unica dell’attività assistenziale integrata tra i diversi Presidi .

La procedura in atto ha imposto un’azione contemporanea su tutti gli applicativi, non essendo possibile la creazione di un cronoprogramma scaglionato nel tempo; le attività tecniche hanno infatti richiesto il coinvolgimento simultaneo di tutti i tecnici informatici (circa una quarantina), che fanno capo a diversi fornitori dei sistemi software, coinvolti nel processo di fusione, che operano da circa 48h e senza soluzione di continuo, unitamente ad altri dieci collaboratori interni che stanno fornendo supporto a tutti gli operatori sanitari.

Tenuto conto dell’importanza di tale operazione per la funzionalità piena della nuova azienda, nello scusarci per i disagi generati, chiediamo ai cittadini e agli operatori la massima comprensione e collaborazione, in quanto, volendo usare una metafora potremmo dire che “non ci possiamo permettere il lusso di un Pit stop, ma dobbiamo cambiare le gomme, ad una macchina di formula uno….in corsa”.

Siamo comunque fiduciosi che con la correzione progressiva dei “blocchi”, legati intrinsecamente alle procedure di avvio dei nuovi sistemi, riusciremo, con l’aiuto di tutti a garantire la normalizzazione della situazione nel più breve tempo possibile, ferma restando la continuità dell’assistenza e dei servizi che, ancorché rallentati in qualche caso, continueranno ad essere comunque erogati.