Bilancio, Danilo Sergi: “Primo passo verso una nuova fase a Catanzaro”

“L’approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 è il primo passo verso una nuova fase, in cui il M5S si augura di poter dare un grosso contributo all’amministrazione.

Oggi sono stati approvati dei provvedimenti che comunque disegnano un bilancio rigoroso, in cui abbiamo potuto constatare gli enormi danni compiuti dal Sindaco Abramo e dalla precedente Giunta”.

Lo afferma il consigliere del Movimento 5 Stelle, Danilo Sergi.

“Ci sono risorse che sono state assegnate a plessi scolastici, ma soprattutto ci sono risorse che permetteranno di migliorare la situazione del depuratore, visto che sono previsti degli interventi importanti, che l’assessore Scalise ha ben illustrato in aula Scoprire che chi ci ha preceduti ha lasciato tanti debiti, non è certo la notizia migliore della giornata, ma questa amministrazione deve mantenere la compattezza e ricordarsi che ha alle spalle anche delle importanti forze politiche nazionali, le quali, seppur con modi e forma diversa, possono dare sostegno in caso di future difficoltà. Perlomeno noi lo faremo- conclude Sergi- perché da sempre abbiamo sostenuto questo Sindaco e questo programma. Nei prossimi mesi avremo bisogno di aprire un tavolo di confronto con le altre forze politiche a sostegno del Sindaco, perché solo attraverso un dialogo franco, attraverso la condivisione di idee, le amministrazioni possono mettere radici solide. Faremo poi accesso agli atti su alcune posizioni debitorie lasciate dalla scorsa amministrazione, perché verificando la quantità di debiti ereditati, potremo poi avere un quadro trasparente per la prosecuzione”.