Fp Cgil Area Vasta ai sindaci delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia: “Istituire nei bilanci un capitolo per la riqualificazione dei dipendenti”

“Nei giorni scorsi la Fp Cgil dell’area Vasta ha inviato una lettera – a firma del segretario generale – ai sindaci dei territori delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia rappresentando l’esigenza di dare concreta ed immediata attuazione a quanto previsto nel nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Funzioni Locali. La nota evidenzia come il nuovo CCNL “impone un nuovo sistema di classificazione ed inquadramento del Personale dipendente”, oltre a “persegue la finalità di fornire agli Enti uno strumento innovativo ed efficace di gestione del Personale e, contestualmente, agevole un percorso incentivante di sviluppo professionale” (art. 11 punto 1, CCNL Funzioni Locali 2019/2021). E’ del tutto evidente, quindi, che il nuovo CCNL sollecita le Amministrazioni locali e il sindacato nel mettere in campo capacita relazionali sempre più innovative con l’obiettivo di riqualificare il personale, molte volte non valorizzato, oltre a completare i processi di stabilizzazione con inquadramenti adeguati del personale, mettendo in campo la previsione di nuove immissioni di personale all’interno del comparto delle funzioni locali (considerato che l’esodo pensionistico ha ridotto, in modo significativo, i dipendenti impiegati nella erogazione dei servizi ai cittadini)”. Lo scrivono in una nota il coordinatore Funzioni Locali FP Cgil Area Vasta, Nicola Belcastro, e il segretario Generale FP Cgil Area Vasta, Franco Grillo.

“Il nuovo contratto delle funzioni locali offre tale possibilità di crescita e valorizzazione del Personale, soprattutto in fase di prima applicazione, dove si dà la possibilità di avviare un percorso di progressione mediante procedura valutativa. Il segretario Franco Grillo, rivolgendosi direttamente ai sindaci ha rappresentato che “la procedura comparativa è utile alla riqualificazione del Personale, ma è altrettanto necessaria al Suo Ente per costruire un’organizzazione dei servizi ancora più qualificati, funzionali e coerenti”. Pertanto, la Fp Cgil invita gli enti locali, in occasione della predisposizione del bilancio 2023, alla istituzione di apposito capitolo di spesa per finanziare le necessarie ed opportune riqualificazioni dei dipendenti, oltre a prevedere nuove immissioni di personale, con l’obiettivo conseguente di ampliare e migliorare la gamma dei servizi offerti alla cittadinanza attraverso anche le necessarie attività di formazione del Personale. La Fp Cgil ribadisce la disponibilità per ogni confronto e collaborazione”.