Giunta Comunale di Catanzaro approva progetto esecutivo per la Casa del terzo settore

La Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo-definitivo per i “lavori di recupero funzionale e riuso di una porzione di immobile da adibire a Casa del Terzo Settore” nell’ambito del programma “Agenda Urbana Por Calabria 2014/2020”.

Il progetto tende a valorizzare uno spazio di socialità e integrazione all’interno della città di Catanzaro, e in particolare in una porzione di un immobile individuato in viale De Fillipis, che sarà a disposizione del Csv Calabria Centro e punto di riferimento per tutte le associazioni di volontariato della città. L’esecutivo guidato da Nicola Fiorita, a ottobre scorso, ha approvato la proposta di rimodulazione del progetto, aumentando la portata dell’intervento di 161.870,00 euro e determinando il costo complessivo e definitivo a 281.370,00 euro.

Successivamente all’approvazione del progetto esecutivo della Giunta, il prossimo step si concretizzerà con la gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori, che si dovranno concludere entro il 31 dicembre 2023.