Catanzaro, Lazzaro: “Convenzioni per oltre 400mila euro sul pronto intervento sociale e il sostegno alle capacità genitoriali”

Oltre 400mila euro di investimenti nel sociale da parte di Palazzo de Nobili quale capofila dell’Ambito territoriale sociale di Catanzaro. La giunta guidata dal sindaco Fiorita ha dato il via libera alla sottoscrizione delle convenzioni relative agli interventi di Pronto intervento sociale e di sostegno alle capacità genitoriali portando avanti, in continuità, la programmazione delineata dalla precedente amministrazione. Per il primo, la somma complessiva è di 218mila euro a seguito della validazione del progetto, da parte del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità, a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU.

“Il servizio S.O.S. Servizi Operativi di Sostegno Sociale – spiega l’assessore alle politiche sociali Venturino Lazzaro – risponde all’esigenza di velocizzare gli interventi legati a situazioni di gravità e urgenza fuori dagli orari di apertura dei servizi comunali. Il servizio andrà ad operare in maniera integrata con il territorio attraverso l’attivazione di una centrale operativa attiva h 24 e di un’unità di strada deputata ad effettuare un monitoraggio costante, tramite ascolto e lettura del bisogno. Il progetto prevede, inoltre, la costituzione di due centri per l’ascolto presenti sul territorio”.

Ammonta, invece, a 211mila euro il finanziamento di cui Catanzaro è beneficiaria riguardo alla linea di intervento del Pnrr per il sostegno alle capacità genitoriali, prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini. “Dopo aver condiviso i contenuti della scheda progettuale e conclusa la fase di validazione della stessa – evidenzia Lazzaro – verranno sottoscritte le convenzioni al fine di consentire ai soggetti attuatori di attivare prontamente tutte le azioni ideate a sostegno delle famiglie in condizioni di difficoltà”.