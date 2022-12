Al Politeama di Catanzaro torna “Artisti in Corsia”, lo spettacolo per i piccoli degenti del “Pugliese-Ciaccio”

L’obiettivo è regalare un sorriso ai pazienti più piccoli e fragili. Un momento di gioia che possa illuminare le lunghe e difficili giornate in corsia, che li sostenga nel percorso di degenza, amplificando l’effetto delle cure: una “riserva” di emozioni positive che li rendano più forti nella battaglia contro la malattia.

Con questo importante traguardo da tagliare, ritorna la manifestazione “Artisti in Corsia” che punta a realizzare i sogni dei piccoli pazienti in degenza nei reparti pediatrici dell’Azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio.

La V edizione della manifestazione – organizzata dall’associazione Acsa&Ste Onlus, presieduta da Giuseppe Raiola, in collaborazione con il Lions Club Catanzaro Host, il Lions Club International Distretto 108 YA, l’Unicef Calabria e con il Patrocinio di Unicef nazionale – si terrà a Catanzaro, mercoledì 21 dicembre alle 20.30 al Teatro Politeama.

A rallegrare la serata – condotta da Domenico Gareri – “I Soldi Spicci”, il duo comico composto da Annandrea Vitrano e Claudio Casisa, cabarettisti, youtuber e attori molto seguiti e amati soprattutto dai più giovani.

Sul palco anche gli straordinari musicisti dell’Orchestra dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

L’incasso della serata sarà interamente impiegato nel progetto “We will make your dream come true”, grazie a cui vengono ricevute le segnalazioni dai reparti pediatrici per la realizzazione dei sogni dei piccoli degenti.

“Il fatto di veder realizzato un desiderio apparentemente impossibile, dà tanta speranza a questi bambini – afferma il dottor Giuseppe Raiola –. Nel pensare che tutto è possibile e tutto può accadere trovano la forza per affrontare con ancora più fiducia il percorso di cura. Abbiamo il dovere di continuare a realizzare i loro sogni”.

L’organizzazione dell’evento, come sempre, è affidata alla professionalità dell’agenzia “Present&Future”, a cui rivolgersi per informazioni allo 0961744565 – 366.3432303. Prevendita dei biglietti alla biglietteria del Teatro Politeama già attiva.

La V edizione di “Artisti in corsia” sarà presentata nel corso di una conferenza stampa che si terrà martedì 13 dicembre alle 15.30 nella sala concerti di Palazzo de Nobili.