Occhiuto pronto a stanare chi inquina il mare calabrese: “Siete nostri nemici. Vi troveremo”

“Chi inquina il mare e’ un nemico della Calabria e chi lo fa addirittura costruendo una condotta illecita e’ un criminale”. Lo afferma in un video sui social il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

“Anche oggi – dice Occhiuto – sono arrabbiato. Pero’ attenzione, non sono arrabbiato per i fatti degli ultimi giorni, ma perche’ mi hanno portato i risultati della sonda Sar, la sonda utilizzata dalla Regione per verificare le condizioni del sottosuolo vicino al mare. Abbiamo scoperto 7 potenziali anomalie, ovvero 7 potenziali condotte sottomarine che scaricano in maniera illecita in mare”.

La zona interessata, secondo quanto risulta dal post di Occhiuto, e’ ricompresa tra Pizzo, Vibo Valentia e Lamezia Terme. Occhiuto conclude il post con un messaggio: “Vi troveremo”, dice rivolgendosi a chi inquina il mare calabrese.